Gianni Sperti smaschera Anna Tedesco, ha tradito il trono di Uomini & Donne: ‘Hai interessi fuori’

Colpo di scena nello studio di Uomini e Donne. L’opinionista Gianni Sperti smaschera la Dama Umbra, Anna Tedeschi: ‘Hai interessi fuori’

Uomini e Donne è uno dei programmi più seguiti di Maria De Filippi, il quale intrattiene ogni pomeriggio milioni di telespettatori, soprattutto telespettatrici che amano seguire le vicende amorose tra Dame e Cavalieri.

Questa terza settimana di Gennaio, specialmente per il Trono Over sarà costellato di grandi colpi di scena. Scopriamo di più.

Gemma Galgani, un nuovo amore dopo Juan LuisCiano

Dopo l’amara delusione di Gemma Galgani dopo aver scoperto il doppio gioco di Juan Luis Ciano, che è stato poi successivamente cacciato dal programma, la Dama del Trono Over rivelerà una grande novità al pubblico del palinsesto.

La Dama Torinese infatti, pare non si sia persa d’animo e stia iniziando a frequentare un altro Cavaliere, Marcello.

Dopo la rivelazione l’amara verità, Marcello sta frequentando anche un’altra dama, la bella Anna Tedesco.

A questo punto lui metterà in chiaro la situazione rivelando di non voler dare a nessuna delle due una relazione esclusiva essendo in una fase di iniziale conoscenza.

Anna Tedesco segnalata da Gianni Sperti: l’intero studio contro la dama

L’opinionista Gianni Sperti poi, pare sia costretto a fare una segnalazione proprio sulla rivale in amore di Gemma, e questo cambierà ogni cosa.

A quanto pare la Dama di origini umbre, avrebbe pubblicizzato l’attività commerciale del Cavaliere Marcello sui social.

Ciò metterà contro l’intero studio contro la Tedesco accusata di essere meramente alla ricerca di visibilità e non della sua anima gemella. Chiaramente la dama rivale di Gemma Galgani, smentirà ogni accusa.

Infine ci sarà una lite furibonda tra lei e Gemma Galgani.

Come andrà a finire? Staremo a vedere.