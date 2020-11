Gianni Sperti si rivela: “E’ cambiato qualcosa dentro di me”

Il celebre opinionista del dating show di Maria De Fillippi si confessa a Uomini e Donne Magazine. L’amara confessione di Gianni Sperti: ‘Qualcosa è cambiato dentro di me’

Lo abbiamo conosciuto spavaldo e intraprendente nell’arco della trasmissione della De Filippi, Gianni Sperti. Recentemente l’iconico opinionista, si è spogliato delle sue paure e fragilità concedendosi ad una esclusiva intervista per Uomini e Donne Magazine.

Un periodo assai difficile per Gianni Sperti il quale ha voluto aprire il cuore ai suoi fan in un’interessante intervista. Per la spalla destra di Tina Cipollari sono stati mesi davvero difficili, l’amara confessione preoccupa i fan.

Gianni Sperti si confessa: ‘Mi sta spegnendo’

L’ex ballerino di amici ha parlato di questi ultimi mesi molto difficili legati alla diffusione del Covid, che hanno fatto si che sperimentasse sensazioni totalmente nuove e bisogni col passare dei mesi, soprattutto a causa della ‘solitudine forzata’.

Gianni Sperti si dice profondamente preoccupato in merito a questa seconda ondata del Coronavirus, il quale lo fa sentire ‘meno propositivo’ e incerto verso il suo futuro, un’incertezza tanto logorante da iniziare a pesare sul suo ‘stato d’animo’, racconta a Uomini e Donne Magazine.

Poi aggiunge facendo una riflessione, ovvero che tutta questa situazione, a la ‘paura di un futuro incerto’ l’ha cambiato nel profondo, nel modo di guardare le cose e di fronteggiare la quotidianità.

Il dramma della ‘solitudine forzata’: ‘Non commetterò lo stesso errore’

Come tantissime persone single, anche Gianni Sperti ha sperimentato in questi mesi una ‘solitudine forzata’ la quale ha fatto ‘riemergere’ in lui l’esigenza e il desiderio di avere accanto una persona con cui condividere anche situazioni spiacevoli come questa che sta attraversando attualmente il mondo intero.

Poi conclude rivelando che se mai dovesse incontrare l’amore della sua vita, dato il suo passato non commetterebbe mai nuovamente l’errore di rendere la relazione pubblica, proprio per non minare alla stessa, ma tenerla bensì riservata condividendola solo con le persone a lui care.