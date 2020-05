Alta tensione nello studio di Maria De Filippi. Gianni Sperti, opinionista principe di “Uomini e Donne”, bombarda Armando Incarnato e lo brutalizza con parole al vetriolo.

Volano stracci tra Gianni Sperti e il cavaliere Armando Incarnato. Il contesto è lo studio di Uomini e Donne, il dating show per antonomasia di Canale 5. Si parla del modus operandi di Armando nei riguardi delle dame del Trono over.

Trono over, Gianni Sperti a valanga contro Armando Incarnato

Ennesimo teatrino a Uomini e Donne. Il leggendario opinionista di Maria De Filippi ha perso la calma e ha attaccato il cavaliere napoletano. Ci sarebbe una vecchia love story, ormai superata, che agiterebbe le acque.

L’intolleranza di Gianni Sperti verso Armando Incarnato si accentua giorno dopo giorno. Come ha dichiarato l’opinionista attraverso il suo sferrato attacco, la presunta linea strategica di Incarnato avrebbe provocato non pochi mal di pancia.

Gianni Sperti persevera, tocca un nervo scoperto e menziona la ex di Armando, Jeannette Rojas. A quel punto, l’opinionista scocca il colpo da ko:

“Ci sono tante coppie che tu distruggi e lo fai di proposito. Ce n’è una che non hai ancora distrutto, quella tua con JeaNnette. Tu crei il litigio finto, così devi chiudere e non vai avanti!”

Armando Incarnato e le accuse di strategia lanciate da Gianni Sperti

Il controverso cavaliere del Trono over si è, dunque, difeso dai brutali attacchi? Quello di Sperti è apparso come un vero e proprio accanimento gratuito. Il quarantasettenne di Manduria ha puntato il dito contro Incarnato, il quale è apparso visibilmente irritato dalle critiche.

Ciononostante, il protagonista del Trono over ha tenuto testa e ha rispedito al mittente le accuse. Sul web i fan della trasmissione hanno espresso punti di vista discordanti.

C’è chi insinua che Gianni Sperti non abbia più un ruolo al di sopra le parti e si renda complice di alcune dame. Altri, invece, sostengono che le parole dell’ex ballerino possano esser dettate da una radicata antipatia di fondo.

Tuttavia, stando alle anticipazioni delle registrazioni del Trono over che andranno in onda oggi, si tornerà a disquisire di Enzo Capo, Pamela Barretta, Gemma Galgani, Nicola Varinelli e Giovanna Abate. Capitolo Armando chiuso, almeno per il momento.