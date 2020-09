Gianni Sperti non si è esentato dal rispondere a quello che sembrava un attacco su Instagram!

Gianni Sperti è uno dei volti di punta di Uomini e Donne più amati da sempre dal pubblico a casa che segue Mediaset da anni. Il ballerino e opinionista è cambiato molto nel corso del tempo, a causa anche di alcuni ritocchini di chirurgia estetica ai quali si è sottoposto.

Negli anni è stato spesso al centro dell’attenzione mediatica in quanto personaggio pubblico, ma raramente per la sua vita privata, che tiene al sicuro da occhi indiscreti.

Nel tempo si sono susseguiti numerose indiscrezioni che avrebbero voluto Gianni Sperti gay. L’opinionista di Maria De Filippi non ha mai confermato i rumors, ma non li ha neanche smentiti.

Proprio in questo contesto si inserisce l’ultimo attacco ricevuto dall’ex di Paola Barale, al quale Sperti ha risposto prontamente!

Gianni Sperti ha sorpreso tutti sul suo profilo Instagram, rispondendo a una domanda sul suo orientamento. Le sue parole hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Dando modo ai suo seguaci di porgli delle domande tramite l’apposita modalità nelle storie del noto social, ha ricevuto una domanda riguardante il suo orientamento.

L’amato volto del dating show ha deciso di rispondere al commento, con su scritto “Sei gay”:

“Non capisco se è una domanda o un’affermazione. Non capisco il senso e cosa cambierebbe. Chi scrive questo messaggio è una donna. Ma se non bisogna fare differenza tra etero e gay, non dobbiamo fare differenze nemmeno tra uomo e donna, perché l’ignoranza non ha sesso.”