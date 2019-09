Gianni Sperti risponde alle accuse di Paola Barale: ‘Io dall’estetista non ci vado…’

Gianni Sperti risponde alle accuse di Paola Barale: ‘Io dall’estetista non ci...

L’opinionista storico di Uomini e Donne Gianni Sperti confessa perché deve tutto a Maria De Filippi. E replica alla ex moglie Paola Barale

Sono ormai 18 anni che nel programma Uomini e Donne vi è la presenza fissa dell’ex ballerino Gianni Sperti. In un’intervista recente rivela come andò quel primo giorno nel programma di Maria de Filippi e risponde alla frecciata della ex Paola Barale.

Gianni Sperti dal ballo agli studi di Uomini e Donne

La prima passione di Gianni Sperti, il 46enne pugliese che ha debuttato in tv nella trasmissione La sai l’ultima? , è di sicuro il ballo e proprio con la danza ha maggiormente espresso la sua identità televisiva per tanto anni.

Da ormai 19 anni è fisso in tv come opinionista del fortunato programma Uomini e Donne insieme alla vulcanica Tina Cipollari.

Gianni ha raccontato in un’intervista rilasciata ad Uomini e Donne Magazine un’aneddoto che fino ad ora non aveva mai rivelato e che spiega il motivo del suo rapporto speciale con Maria De Filippi.

Ma andiamo con ordine.

Sperti ha rivelato che prima dell’inizio della sua partecipazione ad Uomini e Donne nel 2000 non stava attraversando un periodo sereno ed aveva uno stile di vita con eccessi, come si leggerà in un suo prossimo libro.

Proprio alla sua prima puntata Gianni non si presentò poiché la sera prima aveva esagerato con l’alcool durante un’uscita con gli amici. Molto sinceramente racconta che si recò da Maria durante le prove di un altro programma e le rivelò tutto.

Maria lo stupì con una frase che cambiò per sempre la sua vita:

“Non preoccuparti Giannino, vieni domani”

La comprensione di Queen Mary gli scaldò il cuore e da allora Gianni smise con gli eccessi e la sua vita grazie al programma migliorò e si rasserenò.

“Non dimenticherò mai il suo sorriso di comprensione..fu un’emozione indimenticabile”

La replica di Gianni alle parole di Paola Barale

l’ex ballerino non risparmia delle parole anche per la sua ex moglie, la bellissima Paola Barale.

I due ex coniugi che nella seconda metà degli anni Novanta erano una coppia icona della tv e del ballo, hanno mantenuto un bel rapporto di stima e correttezza reciproca dopo la brusca fine nel 2002.

Paola è però apparsa poco tempo fa al Maurizio Costanzo Show e ha fatto delle dichiarazioni pungenti sul suo ex marito.

Per superare un momento di imbarazzo generale ha fatto una battuta sull’aspetto estetico di Sperti in particolare le sopracciglia rifinite, scherzando sul fatto che durante il matrimonio non si avvaleva dell’estetista come ora.

Gianni commenta con molto savoir faire le parole della Barale:

“Paola ha risposto in maniera ironica ed è stata bravissima come sempre.

Il ricordo che ho di lei è proprio questo: autoironica e divertente!”

E poi però si toglie un sassolino dalla scarpa