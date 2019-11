Gianni Sperti prende a schiaffi Tina Cipollari davanti a tutti, il video finisce nella bufera

Tina Cipollari presa a schiaffi da Gianni Sperti, la reazione esagerata del web sul video pubblicato dall’ex ballerino

Non potevano mancare i commenti da parte degli utenti del web sul video pubblicato da Gianni Sperti. L’opinionista di Uomini e Donne infatti in queste ore è stato preso di mira da web per un video che non è piaciuto per niente agli utenti.

Gianni Sperti preso di mira dal web

Anche Gianni Sperti è sbarcato sulla piattaforma TikTok, il popolare social network dedicato ai video divertenti. A quanto pare però Gianni non ha avuto un buon riscontro sopratutto dopo il video pubblicato con la sua collega Tina Cipollari.

Tina e Gianni sono ormai colleghi da anni nel programma di Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi. I due infatti sono ormai veterani del programma e senza di loro non sarebbe lo stesso.

Gli opinionisti sono quasi la colonna portante della trasmissione e senza di loro il programma sarebbe un po più noioso.

Tina e Gianni infatti sono dei personaggi molto apprezzati dal pubblico, ma a quanto pare l’ex ballerino in queste ultime ore non ha avuto un ottimo riscontro con i suoi fan, in particolare per un video postato sui social.

Sperti prende a schiaffi Tina Cipollari

Nonostante i due siano molto ben voluti dal pubblico, a quanto pare Gianni è riuscito a farsi criticare per un video postato sulla piattaforma Tik Tok. Il video in questione vedrebbe l’ex ballerino mentre balla la celebre canzone Clap yuour hand, dove l’opinionista Tina Cipollari, viene presa a schiaffi (per finta) dal suo collega Gianni.

Nonostante sia ben chiaro che il video è stato girato in modo ironico e divertente, a quanto pare il web non ha apprezzato per niente il post pubblicato dall’ex ballerino.

Molti sono stati i commenti in cui Gianni viene attaccato per il gesto di “picchiare” Tina. A quanto pare infatti in molti hanno voluto puntualizzare sull’ironia del video, che a quanto pare non è piaciuto per niente al mondo virtuale. Tra i commenti infatti troviamo:

“Non mi piace, non si picchia una Donna lo trovo un insulto. Elimina, non fa ridere” e “Ma come si fa ad alzare le mani su una ragazza o magari sulle donne, come fate a essere così primitivi?!”

Commenti un po esagerati se si pensa che è stato creato per divertire di certo non per creare polemica. Al momento però non è arrivata nessuna replica da parte di Gianni riguardo i commenti esagerati sul suo video.