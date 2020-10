Gianni Sperti pazzo di lei: forte attrazione per la dama di Uomini e donne

Uomini e Donne gossip: Gianni Sperti si espone e rivela di essere fortemente attratto da una dama del trono over.

Da anni, Gianni Sperti ricopre il ruolo di opinionista nel noto programma di Canale 5, Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi.

Secondo i numerosi fan della trasmissione è palese che il ballerino abbia una preferenza per una dama in particolare.

Uomini e Donne, Gianni Sperti palesa la sua preferenza

La vera protagonista del trono over di Uomini e Donne è, senza alcun dubbio, Gemma Galgani. I suoi siparietti con Tina Cipollari sono esilaranti anche se a volte le critiche di quest’ultima sono considerate “fuori luogo”.

Tuttavia, proprio come la bionda opinionista, anche Gianni Sperti ha le sue antipatie. Il ballerino, spesso, perde le staffe con Armando Incarnato perché crede sia una persona non molto sincera.

Ma ultimamente, il grande pubblico del dating show, ha notato la sua preferenza per una dama in particolare: ecco di chi si tratta.

Roberta Di Padua, la dama preferita dall’opinionista

In questi mesi, il pubblico di Uomini e Donne si è accorto della preferenza di Gianni Sperti per Roberta di Padua. L’opinionista non manca mai di complimentarsi con lei non solo per il suo modo di vestirsi ma soprattutto per l’approccio che ha con gli uomini. Ovviamente tra loro c’è un bellissimo rapporto di stima e di affetto.

Nel corso di questi anni, il ballerino ha avuto modo di conoscere la dama che si è sempre mostrata come una persona leale e schietta.

Di recente, la donna ha confessato di essere attratta da Davide anche se è consapevole che il giovane tronista ha, per il momento, l’obiettivo di viversi il suo percorso all’interno del programma. Ma non ha fatto mistero sull’attrazione che prova nei suoi confronti.