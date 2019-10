Gianni Sperti, gioielli di famiglia in mostra: ‘Un salvagente in mezzo alle gambe’

Gianni Sperti, gioielli di famiglia in mostra: ‘Un salvagente in mezzo alle...

La foto di Gianni Sperti in costume al mare mostra l’ ex ballerino in tutto il suo splendore, e fa il pieno di like e di commenti espliciti.

L’opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti mostra sui social il suo fisico atletico scatenando le fantasie dei fan che lo riempiono di complimenti.

Gianni Sperti dal ballo a Maria De Filippi

Gianni Sperti è stato uno dei ballerini più tecnicamente validi e ricercati durante gli anni ’90-2000 in TV.

Dal corpo di ballo di Buona Domenica ad Amici il talento di Sperti ha incantato i telespettatori e conquistato la ex moglie Paola Barale.

Con Paola ha infatti vissuto una bellissima storia d’amore e dopo la rottura burrascosa hanno recuperato un rapporto di rispetto ed affetto.

Ultimamente è apparso tra TV e giornali una scaramuccia mediatica tra i due nata da una battuta della Barale sulle sopracciglia di Gianni ma il tutto è finito in una risata.

Gianni infatti riconosce sempre il valore delle “sue” donne, come ha fatto con Maria De Filippi che l’ha accolto nella trasmissione Uomini e Donne come opinionista il suo ruolo da ormai 19 anni.

Proprio lui ha raccontato che deve alla De Filippi l’aver rimesso in piedi la sua vita dopo un brutto periodo di sbandate.

Il post campione di like

Siamo abituati a vedere Gianni Sperti sulla poltrona di Uomini e Donne insieme alla energica Tina Cipollari. Con lei anima la trasmissione Uomini e Donne con battute e commenti sagaci.

Ma il 46enne anche grazie alla sua carriera di ballerino ha tutt’ora un fisico invidiabile che non si vergogna di mostrare.

Sui suoi profili social ama condividere anche foto che mostrano la sua atleticitá, come l’ultima in ordine cronologico che lo ritrae al mare.

La didascalia riporta la frase:

“Per non dimenticare”.

E molti hanno pensato si trattasse di una frecciatina ad una ex fiamma oppure con più probabilità che si riferisse al ricordo della sua terra, dove appunto et ambientata la foto.

Lo scatto lo immortala infatti al tramonto , tra le onde del mare e, risalendo a questa estate si può ipotizzare che si tratti di Marina di Lizzano.

Il bel Gianni mostra un fisico statuario, coperto solo da un costume fluorescente e occhiali da soli che contribuiscono a dargli un aspetto misterioso.

I fan come è immaginabile si sono scatenati in commenti di apprezzamento alcuni anche particolarmente espliciti.

“Che Guapo” ” Sei sempre bello!” “Wow che fisico pazzesco” “Hai il salvagente incorporato?”

Ecco il post che ha infiammato il web: