Gianni Sperti vuota il sacco e si confessa alla dama: ‘Provo amore per lei’

L’opinionista di Uomini e Donne ha rivelato i suoi sentimenti nei confronti di una donna, che è stata protagonista del dating show.

Le ultime parole espresse da Gianni Sperti hanno lasciato allibito il pubblico di Uomini e Donne.

L’opinionista del dating show di Maria De Filippi ha aperto completamente il suo cuore nei confronti di una donna.

Nessuno si aspettava che proprio lei potesse essere così importante per Gianni.

Gianni Sperti, il dettaglio notato dai fan

L’opinionista del dating show è molto attivo sui social, in particolare su Instagram.

Posta spesso scatti che lo ritraggono in studio o mentre compie faccende di vita quotidiana nella sua abitazione.

L’uomo è anche attivo nei profili dei protagonisti e degli ex di Uomini e Donne.

L’opinionista, in particolare, pare metta spesso like e commenti i post di una donna tra le più amate della storia di Uomini e Donne.

Il dettaglio in questione, non è passato inosservato ai fan.

Ecco chi è la donna che ha rubato il suo cuore

La donna in questione altri non è che Ida Platano, ex dama del dating show e protagonista anche di Temptation Island con Riccardo Guarnieri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ida (@idaplatano)

L’ex dama ha stretto un rapporto davvero unico con Gianni, che ha espresso tutto il suo amore nei confronti della donna.

In particolare, quando alcuni fan gli hanno chiesto il motivo per il quale l’opinionista è così attivo nel profilo di Ida, Gianni ha risposto:

“Le metto dei like, è risaputo che provi amore per lei.”

La risposta ha spiazzato tutti e adesso c’è chi si domanda se tra Gianni Sperti e Ida Platano vi sia del tenero.

Nessuna conferma o smentita è arrivata fino a ora dai diretti interessati, rimaniamo in attesa!