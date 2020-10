Gianni Sperti fa coming out a Uomini e Donne involontariamente: il video diventa virale

Gianni Sperti fa coming out a Uomini e Donne involontariamente: il video...

Uomini e Donne gossip, Gianni Sperti fa coming out in studio? Il video scatena il dibattito in rete: la sua risposta non lascia dubbi.

Dopo la messa in onda dell’ultima puntata di Uomini e Donne, si è scatenato un vero e proprio dibattito sui social.

Gianni Sperti, durante lo scontro con una dama, ha detto una frase che ha fatto drizzare le orecchie al pubblico.

Uomini e Donne, Gianni Sperti fa coming out in studio?

Ieri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Anche nell’ultimo appuntamento, non sono mancati momenti esilaranti e discussioni.

Gianni Sperti, infatti, si è scagliato contro Aurora. Non è la prima volta che l’opinionista litiga con la dama. Nelle scorse settimane, infatti, la donna ha dichiarato di non volere uscire più con Biagio e ha chiuso definitivamente la frequentazione.

L’ex ballerino l’ha accusata di essere “falsa e costruita e costruita e di attaccarlo sul piano personale”. Dello stesso parere è anche Tina Cipollari che pensa non sia interessata a trovare un uomo.

Toni accesi in studio, ma al pubblico più attento, non è passata inosservata una frase dell’opinionista che, in un batter d’occhio, ha scatenato i social.

La risposta dell’opinionista

Durante la discussione, Gianni Sperti anziché utilizzare il neutro decide di utilizzare una parola al maschile:

“Si è permessa di dirmi ‘non sono come te che ti batte il cuore ogni cinque minuti‘, come se io fossi uno che ne passa *pausa* tanti ogni cinque minuti, quindi è un’offesa molto pesante”.