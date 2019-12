Avete mai visto la casa di Gianni Sperti? L’opinionista di Uomini e donne, tra glamour e stile urban

Avete mai visto la casa del simpaticissimo opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti? Ecco alcune foto che vi renderanno l’idea del suo stile

Il simpaticissimo Gianni Sperti è uno degli opinionisti di Uomini e Donne più amato di sempre. Si può dire infatti che Gianni sia un vero e proprio veterano del programma insieme alla sua inseparabile e bravissima Tina Cipollari.

Gianni Sperti carriera

Il bravissimo Gianni Sperti opinionista di Uomini e Donne è ormai un personaggio fondamentale del programma di Maria De Filippi. Scoperto come ballerino, Gianni ha avuto un grande successo anche nel programma di Amici, ma successivamente come opinionista del programma sentimentale di Canale Cinque.

Il suo ruolo all’interno del programma è quasi fondamentale ed è ormai una presenza fissa per tutti gli affezionati del programma. Molti però si sono sempre chiesti come fosse Gianni Sperti nella sua vita privata e alcune cose le abbiamo potute sbirciare sui social come Instagram.

Sperti, le foto della sua casa

A quanto pare ormai con i social network è quasi impossibile avere una privacy, lo sanno bene i vip che con foto e video non possono nascondere più nemmeno la loro casa. Lo sa benissimo l’ex ballerino Gianni che ormai da sempre pubblico piccoli scorci della sua casa a Roma.

Il suo appartamento infatti è un appartamento prevalentemente moderno e si trova situato ai piani alti di un palazzo, come mostrano alcune foto pubblicate da lui stesso. Il pezzo più importante però della casa sembra essere proprio la zona culinaria, la cucina composta da una vetrata grande che dona una bellissima illuminazione a tutto l’appartamento. Un altro pezzo di casa importante è proprio la camera da letto, semplice ed intima.

I colori che prevalgono di più nella sua bellissima casa sono prevalentemente il bianco e i colori neutri. Un appartamento che mette in risalto la semplicità e la bellezza del suo appartamento.