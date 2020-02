Gianni Rodari, celebrazioni per i 100 anni dalla nascita di questo grande scrittore

Quest’anno si celebra il centenario della nascita di Gianni Rodari, genio fantasioso che ha incantato ogni bambino.

Ricorre il centenario della nascita di Gianni Rodari, uno dei più famosi scrittori per l’infanzia del nostro paese. Lui puntava a far scatenare la fantasia dei bambini, servendosi di storie semplici ed immediate. Considerato come un autore moderno e anticipatore di tempi, le sue opere sono tutt’oggi molto amate, sia dagli adulti che dagli adulti.

Gianni Rodari, lo scrittore della fantasia

Lo scrittore era originario di Omegna in provincia di Novara, anche se ha vissuto in Lombardia per tutta la sua vita. È stato un maestro delle elementari e giornalista per L’Unità di Milano – aprì nel 1949 la rubrica intitolata La domenica dei Piccoli.

Non si limitò a scrivere storie, ideò creando una sorta di pedagogia, con linee guida per far avvicinare i bambini alla lettura e alla letteratura, facendogli amare entrambe. Nel 1970 ha vinto il premio Hans Christian Andersen grazie ai moltissimi libri scritti. Questo riconoscimento è paragonabile ad un Nobel per la letteratura per l’infanzia. Le motivazioni furono

“contributo duraturo alla letteratura per l’infanzia e la gioventù”.

Purtroppo Rodari morì a soli 59 anni nel 1980, lasciandoci come eredità alcuni dei più bei libri per ragazzi mai scritti in Italia.

Gli ideali dello scrittore erano semplici, cioè libertà e fantasia per i più piccoli. Era un convinto antifascista e questo traspare da moltissime sue storie. Egli desidera educare i bambini e non solo farli evadere dalla quotidianità. Rodari infatti spingeva i bambini ad essere gentili, fantasiosi e semplici. Questo dovrebbe aiutarli a diventare dei buoni adulti, dei bravi cittadini con un buon senso di comunità e che pensino al prossimo.

Le manifestazioni per il centenario

Per questo importante anniversario, è stato creato un sito apposito, dove saranno raccolte le varie iniziative ovvero 100giannirodari.com

Su questo sito potremo consultare il calendario completo di tutti gli eventi che si avranno per tutto il Paese. Inoltre raccoglie moltissime informazione sull’autore, con video guide, audio dove lo stesso Rodari racconta le sue esperienze coi più piccoli, la sua vita e l’infanzia, come hanno ispirato i suoi libri.