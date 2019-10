Gianni Morandi è uno degli artisti più amati d’Italia e uno dei volti iconici del panorama televisivo italiano.

Recentemente il cantante bolognese si è concesso ad una lunga intervista all’Ansa, a cui ha rivelato il dramma del celebre allenatore del Bologna e suo grande amico Sinisa Mihajlovic che sta combattendo da Luglio contro la Leucemia.

Una dura battaglia, combattuta con forza e coraggio, ma con un velo di leggerezza nei riguardi dei consigli degli specialisti. Ecco nei dettagli cosa ha rivelato alla celebre testata.

Gianni Morandi: ‘Lotta contro la Leucemia’

Nel corso dell’intervista il cantante bolognese ha sottolineato quanto sia forte il suo legame con l’allenatore del Bologna, con il quale spesso scambia messaggi per sapere come procedono le cure contro la Leucemia:

‘Lo sento, ci scambiamo dei messaggi, mi dice che lui ce la farà e anche io sono sicuro che ce la farà ma è una battaglia molto dura, è un vero combattente’

poi aggiunge:

‘Lo consideriamo veramente un uomo coraggioso, a parte che ha portato energia straordinaria alla squadra, l’ha salvata l’anno scorso’

Gianni Morandi: ‘Sinisa non ascolta i medici’

L’intervista prosegue, rivelando alcuni retroscena inediti inerenti alla lotta del Mister del Bologna.

Parte infatti che i fan in suo onore organizzano delle processioni religiose per andare a San Luca, al quale affidano quello che per loro non solo ‘L’allenatore del Bologna’ e che nonostante il male continua a prendersi cura della sua squadra senza però accettare i consigli degli specialisti, che lo pregano di stare attento per non peggiorare la sua condizione:

‘SONO STATI BRAVI SIA IL DIRETTORE SPORTIVO CHE IL PRESIDENTE A DIRE DI TENERLO LI, LA SQUADRA LO SEGUE MOLTO, E LUI CONTINUA’

poi aggiunge e conclude: