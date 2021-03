Gianni Morandi, grave incidente in campagna: trasportato in elicottero in ospedale

Il noto cantante è caduto su un fuoco acceso è ha riportato ustioni a mani e gambe. Trasportato urgentemente in ospedale, ecco come sta ora.

Gianni Morandi aveva postato una foto sui social pochi attimi prima del terribile incidente. Tutti gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute.

Incidente per Gianni Morandi: cosa è accaduto

La notizia è rimbalzata sui media nella tarda serata di ieri giovedì 11 marzo. Il noto cantante Gianni Morandi è stato vittima di un incidente in campagna.

Il 76enne pare fosse intento ad occuparsi di bruciare delle sterpaglie ma inavvertitamente sarebbe scivolato cadendo rovinosamente sul fuoco acceso.

Morandi aveva postato sul suo profilo Facebook una foto proprio pochi attimi prima dell’incidente: scherzava con i fan sulla dimensioni delle mani, proprio la parte che di lì a poco si sarebbe ferito.

“11 marzo. Lavori in campagna. Finalmente ho trovato i guanti della mia misura…”

Il trasporto in elicottero: come sta ora il cantante

Immediato l’allarme al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna che ha attivato i soccorsi. Un elicottero dei sanitari è giunto sul posto ed ha trasportato d’urgenza il cantante al nosocomio.

Lì le sue condizioni sono apparse buone, anche se a preoccupare sono state le ustioni riportate sulle gambe e sulle mani soprattutto quella destra.

Per tale ragione si è deciso di trasferirlo al centro grandi ustionati di Cesena, dove resterà per accertamenti.

Il cantante di “Fatti mandare dalla mamma” e dei recenti successi in duetto con l’amico Rovazzi idolo dei giovanissimi, si è spaventato molto per l’incidente, come riporta Leggo.

“Stava bruciando delle sterpaglie quando è scivolato, si è aggrappato e ha subito un’ustione..”

Hanno raccontato persone a lui vicine che hanno aggiunto come il cantante ora stia bene ma si trovi attualmente ancora in ospedale.

Ci uniamo agli auguri di pronta guarigione per il cantante che di sicuro aggiornerà a breve i suoi moltissimi fan. Sui social infatti il cantante è molto seguito ed apprezzato per la sua simpatia e capacità di ironizzare sempre su tutto. Un grandissimo in bocca al lupo Gianni!