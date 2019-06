Gianni Morandi, brutto incidente sul set: fan preoccupanti per le sue condizioni – Video

Gianni Morandi, brutto incidente sul set: fan preoccupanti per le sue condizioni...

Gianni Morandi il cantante italiano più famoso degli anni ’60, cade durante le ripese de “L’isola di Pietro 3” il video dell’incidente diventa virale

Gianni Morandi è uno dei cantanti più amati e apprezzati dagli italiani. Ma Gianni non è solo un cantante, ma anche un bravissimo attore ed infatti lo ha dimostrato anche nella bellissima fiction de L’Isola di Pietro in onda su Rai 1.

Morandi, oggi si trova in Sardegna per girare i nuovi episodi della fiction in onda sulla Rai L’isola di Pietro. A quanto pare però durante le riprese della fiction qualcosa è andato storto. La nuova stagione dove vede protagonista il cantante, nei momenti di pausa, pubblica sui social i momenti più divertenti e particolari delle riprese de L’Isola di Pietro.

Proprio nell’ultimo post del cantante e attore, Gianni Morandi ha pubblicato un video che in pochissimo tempo è diventato virale. A quanto pare infatti, il cantante ha postato un video davvero divertente ma che ha spaventato anche i suoi followers e fan.

Nel video infatti si vede Morandi protagonista di un piccolo incidente avvento durante le riprese della fiction. Nel filmato si vede il cantante che corre e inciampa in un grosso sasso perdendo completamente l’equilibrio e cadendo rovinosamente sull’asfalto. A soccorrerlo è come sempre il suo amico a 4 zampe che non lo abbandona mai nemmeno durante le riprese.

L’incidente è avvenuto durante le riprese facendo preoccupare i fan più affezionati. Ma lui sembra essere divertito dall’accaduto rassicurando i fan che quell’incidente non gli aveva procurato nessuna ferita o problema di salute.

Fortunatamente infatti il cantante sembra stare bene e non ha riportato nessuna ferita grave.