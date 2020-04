Coronavirus- Gianni Morandi, la mascherina che contagia: è bufera sui social contro il cantante

Gianni Morandi al centro della bufera. Il cantante romagnolo attaccato duramente dagli utenti sui social per la sua mascherina ‘da egoista’

Gianni Morandi è una delle icone della musica e del cinema italiano, che ancora oggi con la sua genuinità, ironia e professionalità fa cantare e divertire milioni di persone.

Molto attivo sui social dove vanta oltre 1 milione di follower, nell’ultimo periodo intrattiene, come molti volti noti dello spettacolo gli utenti sui social, con stories e post sul suo profilo.

Poche ore fa l’artista emiliano è finito al centro della bufera dopo aver pubblicato una foto in cui indossa la mascherina sul volto, peccato sia quella ‘sbagliata’. Scopriamo tutti i dettagli su quanto accaduto.

Gianni Morandi preso di mira dagli utenti

In queste settimane non si fa che parlare di prevenzione e di dispositivi di sicurezza al fine di contrastare il contagio dal mostro invisibile che nell’arco degli ultimi mesi ha assediato non solo l’Italia ma il mondo intero.

Il cantante emiliano poche ore fa si è mostrato sul suo canale Instagram con in dosso una mascherina per la prevenzione al contagio da Covid-19, di quelle con la valvolina rossa.

Gianni Morandi è stato a tal proposito sommerso dalle critiche essendo questa mascherina quella sbagliata, soprannoinata la mascherina ‘dell’egoista’, in quanto va a proteggere solo chi la indossa e non chi sta intorno e affinche abbiano effetto dovrebbero essere utilizzate con la chirurgica sopra per non infettare gli altri nel caso in cui venga indossata da un positivo.

Il post sui social

Lo scatto che ha generato caos sui social, ha conquistato oltre 25mila like e centinaia di commenti. La foto è stata accompagnata da una riflessione posta da parte del cantante, ossia:

‘Abituiamoci a vederci tutti così’

Non solo commenti e critiche nei confronti dell’artista 76enne e la sua mascherina per nulla ‘altruista’ se non apparentemente per se stessi. Molti hanno colto l’occasione per volgere un augurio a Gianni Morandi e a tutti gli italiani, di poter presto uscire di acsa a riabbracciarsi senza barriere. Ecco lo scatto che ha fatto infuriare i fan: