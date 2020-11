Gianni Morandi ha voluto confessare il suo dolore per un lutto che lo ha colpito nelle ultime ore.

Quando muore un amico il dolore è atroce e insostenibile. Quando ad andarsene è anche un personaggio dello spettacolo che entrava nelle case degli italiani, regalando gioia e spensieratezza, non si può rimanere in silenzio.

Per questo, Gianni Morandi ha condiviso il suo dolore con il pubblico. Dolore, per la morte di un caro amico, ma anche di un artista insostituibile.

Il cantante italiano è stato immediatamente raggiunto da messaggi di comprensione e di affetto, provenienti soprattutto da chi conosceva bene il mattatore scomparso.

Nel giorno del suo compleanno, il 2 novembre, si è spento in mattinata il celebre attore e cabarettista romano Gigi Proietti.

Addolorato anche Gianni Morandi, che ha scritto un post e condiviso una foto in compagnia del grande artista, sul suo profilo su Instagram:

“Caro Gigi, qui siamo assieme ai nostri figli, Carlotta e Marco. Non ho mai riso così tanto, come quando stavo in tua compagnia, ma adesso sono molto triste…”