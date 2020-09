Gianni Morandi, foto che scandalizza ‘Le dimensioni contano’: bufera sui social

Uno scatto privato che ha fatto indignare il web: ‘Le dimensioni contano’. Gianni Morandi scatena i commenti più assurdi

Di recente, Gianni Morandi ha condiviso un nuovo post che lo ritrae insieme a Ficarra. Lo scatto in questione è al centro dell’attenzione mediatica in quanto sembra aver urtato la sensibilità di alcuni utenti. Uno dei suoi follower difende l’artista.

Gianni Morandi insieme a Ficarra

Uno dei profili social più amati e seguiti è, senza alcun dubbio, quello di Gianni Morandi. L’artista è solito condividere attimi esilaranti della sua vita quotidiana che, come accade spesso, sono in grado di regalare un sorriso al suo pubblico virtuale. Di recente, il cantante ha pubblicato un nuovo scatto sui social che ha immediatamente scatenato la reazione dei suoi seguaci.

Nel dettaglio, la foto in questione lo ritrae insieme a Salvatore Ficarra, del duo comico Ficarra e Picone che da lunedì prossimo tornerà dietro il bancone di Striscia La Notizia. Entrambi si trovano davanti ad un pesce davvero molto grande, pare infatti che si tratti di una ricciola. Tuttavia, il post ha scatenato non poche polemica per la vista di un animale morto poggiato sul piatto. Immediata la reazione di alcuni suoi follower.

Il commento del cantante bolognese

La foto condivisa sui social sembra aver urtato la sensibilità di alcuni utenti. Ad ogni modo, c’è un commento tra tutti che ha scatenato l’ilarità dei seguaci per il doppio senso usato. L’utente in questione ha difeso il cantante bolognese: