Chi è Gianna Orrù, la mamma dell’attrice e showgirl Valeria Marini, nota per aver partecipato anche all’ottava edizione de L’Isola dei famosi nel 2011

Scopriamo tutti i segreti di Gianna Orrù, madre di Valeria Marini.

Chi è Gianna Orrù

Nasce a Cagliari il 24 gennaio 1938, sotto il segno zodiacale dell’acquario.

Dopo aver frequentato l’Istituto Magistrare, si laurea presso l’Isef di Roma e successivamente insegna Educazione Fisica presso una scuola media superiore di Cagliari.

Dopo una parentesi a Roma, torna a Cagliari, dove insegnerà nelle scuole fino al 1982, quando lascerà la professione di docente con l’obiettivo di aprire una palestra tutta sua.

Nel 1992, lascia la sua attività e si trasferisce nuovamente a Roma per seguire e sovraintendere su tutti gli aspetti del lavoro di sua figlia. Nel 2000 lavora per un’emittente televisiva privata di Perugia in qualità di coordinatrice generale delle produzioni televisive.

Nel 2009 si occupa, in qualità di vicepresidente, di tutta l’attività promozionale dell’Assotisanoreica di Gianluca Mech, unico erede di una tradizione erboristica famigliare plurisecolare alla base della pratica della fitoterapia

Nel 2011 è tra i concorrenti dell’ottava edizione de L’Isola dei famosi, condotta da Simona Ventura e da Nicola Savino. La donna ha partecipato al reality nella categoria “Parenti di…”, piazzandosi all’ottavo posto nella classifica generale dei concorrenti.

Vita privata e curiosità

Non si hanno moltissimi dettagli della vita privata di Gianna Orrù, anche perché non si tratta di una figura collegata direttamente al mondo dello spettacolo, a parte per la sua partecipazione a L’Isola dei famosi.

La donna diventa nota al grande pubblico per via della sua parentela con Valeria Marini.

La Corrù, nel 1960, sposa Mario Marini, dal quale ha 3 figli: il primogenito Fabio Marini, la più piccola Claudia Marini e la secondogenita, la nota Valeria Marini. Gianna e Valeria sono quindi mamma e figlia.