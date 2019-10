Gianna Nannini, dopo la tragica morte: i fratelli in lotta per l’eredità in tribunale

Gianna Nannini, dopo la tragica morte: i fratelli in lotta per l’eredità...

Gianna Nannini, i fratelli della cantante toscana in guerra per la ricchissima eredità in ballo, dopo la tragica morte in famiglia

Gianna Nannini, classe 1956, è una delle artiste più applaudite del panorama musicale italiana. Secondo quanto riportano note testate, pare che attualmente nella sua famiglia ci sia una vera e propria diatriba inerente all’eredità lasciata dalla madre della cantante toscana scomparsa nel lontano 2004. Una diatriba sfociata in una battaglia legale. Scopriamo di più.

Gianna Nannini in Tribunale con i fratelli per l’eredità

Nel lontano 2004, la famiglia di Gianna Nannini è stata devastata dalla perdita della cara Giovanna madre della cantante toscana e moglie del noto industriale Danilo Nannini.

Secondo le ultime indiscrezioni, attualmente la rocker sarebbe in lotta col fratello Guido, insieme al quale sarebbe finita in tribunale per discutere dell’eredità lasciata dalla madre dopo la sua morte.

Guido Nannini: la sua quota di legittima alterata

Come è noto, i due fratelli Nannini sono eredi del più noto al mondo marchio dolciario di Siena. Il fratello Guido, seguito dall’Avvocato Vallefuoco di Roma, contesta alla sorella la sua quota di leggittima che a suo dire sarebbe ‘alterata’.

Pare che la Signora Giovanna, quando era ancora invita abbia dato in dono a Gianna Nannini, un importante e meravigliosa proprietà immersa nel verde delle colline toscane.

Si tratta della nota ‘Certosa di Belriguardo’, che tra l’altro è anche un’azienda vinicola, dove si produce uno dei vini più buoni al mondo.

La richiesta di Guido Nannini alla Cantante

Guido Nannini fratello della cantante toscana, chiede cosi al giudice che in base alla donazione fatta in vita dalla madre Giovanna a sua sorella Gianna Nannini, venga rivista e rielaborata la sua quota di legittima, e che dunque venga effettuata una ‘nuova stima e una ricostruzione dell’asse ereditario’, affinchè l’eredità sia proprorzionata tra le due parti.

L’istanza in questione pare sia stata rifiutata dalla difesa della cantante toscana, seguita dall’Avvocato Rizzi e dall’Avvocato Fabio Pisillo, il quale difende invece l’altro fratello Nannini, Alessandro, anch’esso citato in giudizio.