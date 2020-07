Chi è Gianmaria Antinolfi, l’imprenditore napoletano del settore lusso, attualmente in una relazione sentimentale con Belen Rodriguez

Scopriamo insieme tutti i segreti dell’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, dall’infanzia al percorso professionale e alla formazione, fino ad arrivare al successo nel settore fashion e lusso e alla relazione in corso con Belen Rodriguez.

Chi è Gianmaria Antinolfi

Nasce il 30 giugno del 1985, sotto il segno zodiacale del Cancro, a Napoli. Imprenditore impegnato nel settore del lusso, vive attualmente a Milano.

La sua formazione parte dalla frequenza della facoltà di Economia Aziendale presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II”, dopo di che ottiene un master in Management all’Università Bocconi di Milano.

Attualmente è un manager del settore fashion. Dal luglio 2017 è Direttore vendite della Caravel Pelli Pregiate SPA & France Croco, due società che fanno parte del gruppo multinazionale della moda e del lusso Kering.

Il Kering Group è celebre per essere proprietario di brand come Yves Saint Laurent, Gucci, Alexander McQueen, Pomellato, Balenciaga, Boucheron e Bottega Veneta. In passato, è stato manager per Kenzo e Conceria Tari.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte notizie relative alla vita privata di Antinolfi, anche perché non si tratta di un personaggio famoso dello spettacolo, dello sport o della politica.

L’uomo ha ottenuto l’attenzione mediatica per via di una presunta frequentazione che intratterrebbe con la showgirl italo-argentina Belen Rodriguez. Lo scoop è stato lanciato da Dagospia ed è stato confermato dallo scatto di un bacio con la donna.

La passione tra i due sarebbe scoppiata alla festa di compleanno del ragazzo e ha confermato la loro relazione in corso. Belen e Gianmaria si sarebbero conosciuti grazie a un amico in comune, Mattia Ferrari, giovane con il quale, tra l’altro, si era ipotizzato in precedente che potesse avere una relazione con Belen.