Gianluigi Nuzzi, chi è il presentatore di Quarto Grado?

Care amiche e amici volevo ringraziarvi della pazienza. Ieri per i primi.15 interminabili minuti i problemi tecnici ci hanno assillato: prima non si sentiva poi gracchiava… insomma era difficile seguirci. In tanti tantissimi siete stati pazienti, ci avete dato fiducia come sempre, andando oltre il 6% di share. A voi dico grazie. E grazie ai nostri tecnici che in una lotta contro il tempo, alla centrale audio, hanno lavorato per permettere a Rete4 di tornare nelle case di voi, nostri amici. Adesso vado a comprare le vongole per uno spaghetto italiano….Buon sabato!