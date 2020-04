Gianluca Vialli: “Lo dico sottovoce, non ho i segni del tumore”. L’annuncio dell’ex calciatore

Gianluca Vialli intervistato da Repubblica rivela l’esito degli esami dopo l’ultimo ciclo di chemioterapia: ‘Dura, dal punto di vista fisico e mentale’.

Recentemente l’ex calciatore della Nazionale di Calcio Gianluca Vialli si è concesso ad una lunghissima intervista a Repubblica.

Il dirigente sportivo ha rivelato gli esiti degli esami dopo un durissimo secondo ciclo di chemioterapia e come quest’esperienza l’ha cambiato.

Poi ha voluto soffermarsi su un tema caldo in queste ultime settimane, la quarantena, che attualmente sta trascorrendo a Londra. Scopriamo tutti i dettagli.

Gianluca Vialli, l’esito degli esami

Come è noto circa due anni fa, l’ex stella della Juventus annunciò al mondo la sua battaglia contro il cancro. Un’esperienza dura che come accade a tutti, l’ha segnato profondamente.

Gianluca Vialli, al proposito ha dichiarato a Repubblica di aver concluso lo scorso dicembre il secondo di un lunghissimo ciclo di chemioterapia durato 9 mesi. Un’esperienza ‘dura dal punto di vista fisico e mentale’.

Ma lo sportivo, ‘sottovoce’ rivela che ad oggi dopo gli ultimi esami, pare non ci siano tracce della malattia:

‘Gli esami non hanno evidenziato segni di malattia. Sono felice, anche se lo dico sottovoce’

ha raccontato emozionato a Repubblica, aggiungendo poi che seppur ne avrebbe fatta ‘volentieri a meno’, la malattia ha rappresentato per lui un viaggio interiore, ‘un percorso di introspezione, un’opportunità’.

L’ex punta del Chelsea sul dramma di questi mesi

L’attenzione si è poi spostata sulla quarantena e sulla pandemia. Gianluca Vialli al proposito rivela di sentirsi in colpa per non essere nel suo paese, nonostante le sue condizioni di salute attualmente non glielo avrebbero permesso.

In conclusione un pensiero poi a tutti coloro che hanno vissuto i loro ultimi giorni in ospedale, senza l’affetto dei propri cari, senza un funerale, ‘una prova estrema e uno strazio’, afferma Vialli che poi prosegue, dichiarando che il virus lascerà a tutti ‘enormi cicatrici affettive, morali ed economiche’.