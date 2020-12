Gianluca Vacchi ‘Mia figlia ha una malformazione’: la terribile rivelazione

Il celebre imprenditore bolognese ha condiviso un post su Instagram con il quale ha preoccupato i fan. La drammatica confessione sulla piccola Blu Jerusalema

Gianluca Vacchi è uno degli influencer più seguiti sui social, e noto al pubblico per essere il ‘Dandy’ italiano.

Famoso per i suoi numerosissimi video sui social, in cui ammalia gli utenti con travolgenti passi di danza, negli ultimi mesi è tornato al centro dell’attenzione per la nascita, lo scorso ottobre, della sua piccola Blu Jerusalema.

Poche ore fa, nel condividere un post sui social, l’imprenditore bolognese ha fatto una drammatica confessione sulla piccola nuova arrivata.

Blu Jerusalema ha una malformazione: tutti i dettagli

Intervistato recentemente dalla rivista spagnola Hola, di cui ha pubblicato la copertina sul suo profilo Instagram, Gianluca Vacchi ha presentato la piccola Blu Jerusalema per la prima volta al suo pubblico.

Poi, l’imprenditore emiliano ha fatto una sconvolgente rivelazione sulla sua bambina di appena due mesi, la quale è nata con una malformazione al palato.

Una condizione che colpisce 1 bambino su 700, quella della palatoschisi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

Necessario l’intervento chirurgico per la piccola B.J.

Fortunatamente continua Gianluca Vacchi, il tutto potrà essere corretto grazie ad un intervento chirurgico, il quale verrà effettuato da una equipe medica specializzata, quando la bambina sarà fisicamente pronta per affrontarlo:

‘Abbiamo la fortuna di avere una grande squadra medica per la nostra bambina, che a tempo debito, potrà procedere con l’intervento chirurgico e aiutarla così a vivere una vita del tutto normale’

ha detto il celebre influencer, sottolineando che come loro molte altre famiglie si trovino nella medesima situazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

Non tutte le famiglie però, hanno la stessa opportunità economica e a tal proposito ha invitato il suo pubblico a sostenere fondazioni come Operation Smile, affinchè bambini e famiglie con situazioni analoghe possano ricevere il supporto necessario:

‘abbiamo deciso di cogliere questa opportunità per diffondere consapevolezza e sostenere fondazioni come Operation Smile che si occupano di aiutare le famiglie in questa situazione’

ha detto sui social, dando il suo personale contributo per la campagna.