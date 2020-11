Avrebbe maltrattato i domestici e fatto anche sesso con delle minori: accuse contro Gianluca Vacchi. Fine di una carriera?

Mirko Scarcella – guru dei social media – ha parlato della condotta di Gianluca Vacchi e di come quest’ultimo avrebbe agito in maniera decisamente sbagliata.

Secondo Scarcella, l’influencer – che di recente è diventato papà – avrebbe maltrattato i domestici e giaciuto con ragazze minorenni.

Si tratta di verità o semplice gossip? Intanto, Vacchi risponde a modo suo a queste accuse.

Gianluca Vacchi, le accuse di Mirko Scarcella

Gianluca Vacchi, di recente, è diventato papà. Un evento meraviglioso nella sua vita, che gli ha regalato una splendida bambina, che ha chiamato Blu Jerusalema.

Questo momento di grande felicità, però, è stato interrotto dalle accuse mossegli da Mirko Scarcella.

Il guru dei social media, infatti, ha rivelato dei dettagli della sua vita privata che hanno gettato un’ombra scura sulla reputazione dell’influencer.

Il neo papà, infatti, secondo quanto afferma Scarcella avrebbe maltrattato i domestici e sarebbe anche finito a letto con ragazze minorenni.

Accuse molto gravi, che dovranno essere corroborate, certo, ma che hanno indotto Vacchi a reagire in un modo davvero particolare.

Vacchi violento?

Mirko Scarcella ha realizzato un reportage – della durata di quasi 3 ore – in cui rivolge pesanti accuse contro Gianluca Vacchi.

L’influencer, dunque, viene delineato come un uomo violento e aggressivo, nei confronti dei suoi sottoposti.

Non solo: a causa del suo vizio di bere, avrebbe anche avuto rapporti intimi con giovani minorenni.

Se tutte queste accuse fossero confermate, la carriera di Vacchi potrebbe precipitare inesorabilmente.

“A causa del suo continuo bere si è reso protagonista di gesti ignobili“, afferma Scarcella.

Vacchi, che ha definito, qualche tempo fa, Scarcella come un “ciarlano”, ha preferito non commentare esplicitamente la vicenda, ma ha preferito dare la parola – e l’azione – ai suoi legali che lo difendono in questa delicata situazione.