Gianfranco Funari: tutto quello che sappiamo sull’ex moglie Rossana Seghezzi

Conosciamo tutti l’ultima moglie di Gianfranco Funari, Morena Zapparoli, ma sappiamo poco della precedente compagna, Rossana Seghezzi.

Chi è la seconda moglie di Gianfranco Funari

La moglie che il giornalista sposò in seconde nozze si chiama Rossana Seghezzi.

I due si unirono in matrimonio nel 1987, dopo di che si lasciarono nel 1997.

La signora nella foto è Rossana Seghezzi, la seconda moglie di Gianfranco. Sono felice di aver sempre avuto un buon… Pubblicato da Gianfranco Funari Pagina Ufficiale su Lunedì 8 agosto 2016

Rossana era una nota ballerina della Scala di Milano, che ha rubato il cuore di Gianfranco dopo la separazione dalla sua prima moglie.

Si è formata alla Scuola Scaligera, dopo di che ha ballato al fianco di diversi professionisti e ha partecipato a vari film e programmi Rai.

Rossana si dedica ora al modern jazz e si è trasferita da Loano a a Castelletto Ticino. Ha fondato la scuola “Primaballerina dance school”, alla quale si dedica con tanta passione.

L’amore per il giornalista scomparso

La coppia ha vissuto insieme per quasi 20 anni a Loano.

Si sono conosciuti quando Funari stava iniziando la sua prima trasmissione su Telemontecarlo.

L’uomo non era più giovanissimo e per questo non si aspettava una carriera come quella che avrebbe avuto.

Avrebbe acquisito grande popolarità e Rossana gli sarebbe rimasta sempre al fianco durante il suo percorso.

Su di lui ha dichiarato:

“Era gratificante quando per strada lo riconoscevano, perché le persone si avvicinavano, come si farebbe con un amico e gli rivolgevano tranquillamente la parola.”

Il rimpianto di Rossana è ancora quello di aver accantonato la danza per lui. Avrebbe pagato cara questa scelta dopo essere stata lasciata dal giornalista.