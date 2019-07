Giancarlo Magalli ‘Ho pianto come un vitello’: l’enorme trauma privato svelato in Tv

Giancarlo Magalli ospite da Paola Perego a ‘Non disturbare’, il nuovo programma notturno di Rai 1, racconta uno dei periodi più difficili per il noto conduttore de ‘I fatti vostri’.

Giancarlo Magalli è stato ospite nel corso dell’ultimo appuntamento andato in onda di ‘Non Disturbare’, il nuovo programma serale in onda su Rai 1, condotto da Paola Perego.

Il conduttore de ‘I fatti Vostri’, rivela ai telespettatori un dramma privato, tenuto nascosto per anni.

Magalli parla a cuore aperto di un periodo per lui difficile e traumatico, ovvero il post-divorzio, dalla sua seconda moglie.

Il conduttore ha rivelato di esserne rimasto traumatizzato. Ecco cosa ha rivelato a Paola Perego:

‘Di colpo la vita ti cambia in peggio, erano vent’anni che stavamo insieme. Ho pianto come un vitello per mesi, ma ci si abitua a tutto’

Un periodo terribile per l’iconico volto della Rai, il quale confessa che fu proprio lei a mettere fine a tanti anni d’amore:

‘Per me fu un trauma, ho sofferto da morire per il divorzio, le volevo bene, mi lasciò lei’

Dopo una parentesi sulla sua vita privata, e le incomprensioni e divergenze con Adriana Volpe, l’intervista si sposta su un altro aspetto della carriera professionale del celebre conduttore.

Giancarlo Magalli ha infatti rivelato che verso la fine degli anni ’90, fu contattato dalla produzione della nota Fiction ‘Don Matteo’, per proporgli il ruolo proprio del Prete, di cui è divenuto poi iconico volto, Terence Hill, l’attore che per anni ha recitato al fianco di Bud Spencer.

Il conduttore però confessa di essersi rifiutato. Ecco perchè:

‘Dissi di no, mi sarei dovuto trasferire per dieci mesi a Gubbio e non me la sentivo’