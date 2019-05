Giancarlo Magalli ‘Ha rubato i soldi del cugino’: a processo contro la sorella

Giancarlo Magalli lite furibonda con la sorella Monica Magalli. La donna accusata di reati gravi contro il cugino, ecco cosa è successo

Giancarlo Magalli noto conduttore della Rai, ha dichiarato guerra alla sorella Monica Magalli. Il conduttore infatti, si è schierato contro la sorella Monica, poiché la ritiene responsabile di alcuni reati molto gravi, nei confronti di un loro cugino.

Giancarlo Magalli lite con Monica Magalli

A quanto pare il conduttore, è in combutta con la sorella per motivo al quanto gravi. La donna infatti, secondo le accuse del conduttore, avrebbe raggirato un loro cugino sottraendo, al povero mal capitato, centinaia di migliaia di euro.

Secondo Giancarlo Magalli, la sorella Monica, avrebbe abbindolato il cugino, di aver raggirato una persona incapace di intendere e di volere. La donna 57enne, al momento è ancora sotto processo secondo quanto ordinato dal Pm, per accertare le dinamiche di quanto è successo.

Il conduttore infatti, sta duramente battendo per ottenere i diritti che il suo povero cugino ha ormai perso a causa dei raggiri della sorella Monica Magalli.

“Si è comportata in maniera scorretta nei confronti di nostro cugino”

ha affermato lo stesso conduttore

Monica Magalli sotto processo

Secondo alcune accuse di Giancarlo Magalli, la sorella Monica, avrebbe preteso e costretto il proprio cugino a metterle in mano un bel po di soldi, circa 800mila euro, che la stessa Monica avrebbe gestito e usato per alcuni scopi personali. La Magalli, secondo recenti ricostruzioni, avrebbe approfittato e gestito questa grossa somma, proprio perché promotrice finanziaria, abusando del suo ruolo per gestire a modo suo, la somma di denaro conservata per anni dal proprio cugino.

Purtroppo però per il cugino del conduttore non è finita qui. Secondo alcune indagini, la sorella Monica avrebbe anche costretto il pover’uomo ad aprire un’assicurazione sulla vita, che avrebbe messo in tasca la figlia della signora Monica Magalli.

Si tratterebbero di almeno 300 euro al mese per circa 10 anni e alla fine, quando il cugino sarebbe morto, la figlia avrebbe potuto incassare i soldi dell’assicurazione tranquillamente.

Magalli al momento è stato chiamato per testimoniare contro la sorella, scatenando una vera e propria lite furiosa in famiglia.