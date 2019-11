Giancarlo Magalli ha mostrato le parti intime alla nota attrice: il racconto a luci rosse

Ospite alla puntata di Maurizio Costanzo show, Giancarlo Magalli ha rivelato alcuni retroscena che hanno lasciato interdetti il pubblico di Canale Cinque.

Il conduttore Giancarlo Magalli, ospite della puntata del Maurizio Costanzo Show, insieme a sua figlia, ha raccontato alcuni episodi legati in particolare alle pazzie da giovane e agli esordi della sua carriera televisiva.

Il conduttore pare che si sia trovato a suo agio nella trasmissione, tanto da confessare un episodio che segnò particolarmente la sua vita. In particolare ha raccontato dell’incontro con la bravissima attrice Gina Lollobrigida avvenuto in una circostanza molto particolare. Il conduttore infatti si è lasciato andare ad una confessione che ha lasciato il pubblico di Canale Cinque senza parole.

Il conduttore infatti ha confessato di un momento davvero imbarazzante tra lui e Gina. Il padrone de I Fatti Vostri, ha raccontato che alla tenera età di 4 anni, quando andava spesso con il suo papà a lavoro, impegnato nel cinema, trascorreva molto tempo sul set. In tanti conoscevano Giancarlo e molti macchinisti del cinema si divertivano a prendere in giro un bimbo di 4 anni. Pare infatti che alcuni di loro convinsero Giancarlo a mostrare alla Lollobrigida il suo “pisellino”.

Piccolo com’era, Giancarlo privo di malizia, decise di mostrarlo all’attrice.

“In un film c’era la Lollobrigida e i macchinisti, notoriamente gente cattiva con questo bambino diversamente timido, mi dissero: ‘La vedi quella signora? Si chiama Gina. Falle vedere il pisellino’. Io che non avevo malizia, andai lì e feci quello che mi era stato chiesto. Credo le sia cambiata la vita. Da grande l’ho conosciuta e l’ho intervistata. Le ho chiesto se se lo ricordasse ma mi ha detto di no. Non ho lasciato traccia”