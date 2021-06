Giancarlo Magalli fuori da “I fatti vostri”, la decisione CHOC: una bellissima al suo posto

Ribaltone impensabile nell’iconico programma di Rai 2, il conduttore Giancarlo Magalli spiega i motivi del suo abbandono.

L’amatissimo presentatore Giancarlo Magalli volto della trasmissione mattutina di Rai 2 da moltissimi anni non sarà più al timone della trasmissione.

A svelarlo lui stesso che annuncia anche che a sostituirlo sarà una triade d’eccezione con una bellissima attrice al timone, ecco tutte le novità de “I fatti vostri”.

Giancarlo Magalli non ce la fa più: ecco perché lascia “I fatti vostri“

La notizia ha avuto conferma attraverso le pagine del settimanale Di Più Tv di questa settimana: Giancarlo Magalli non sarà presente nella prossima stagione de “I fatti vostri”.

Il presentatore è stato il volto dell’iconica trasmissione di Rai 2 fin dalla prima edizione, del 1990, dove conduceva a braccetto con il formidabile Fabrizio Frizzi.

Negli anni diversi sono stati i compagni e le compagne che lo hanno affiancato alla conduzione, come Adriana Volpe e Samantha Togni che lascerà assieme a Magalli la trasmissione.

A far chiarezza sulla decisione inaspettata è lo stesso presentatore 73enne:

“Lascio ‘I fatti vostri’. Dopo tanti anni, oltre quattromila puntate, alla guida di questo programma sono stanco, sento il bisogno di fare altro..”

Come svelato nell’intervista infatti Magalli resterà su Rai 2 ma condurrà un quiz al pomeriggio.

“Per me sarà come una vacanza”.

Magalli ha anche voluto precisare che la decisione non è stata imposta dai vertici Rai, anche se avrebbe potuto restare se fosse stato possibile alternarsi con un altro conduttore.

I fatti vostri: chi sostituirà Magalli?

Ma se lo storico volto lascerà la trasmissione chi sarà a sostituirlo? La domanda è lecita e la risposta arriva a confermare un cambio netto.

Alla conduzione della prossima edizione de “I fatti vostri” ci sarà la bellissima Anna Falchi, che il 3 luglio debutterà anche su Rai 1 al timone di “Uno weekend” il sabato e la domenica mattina.

La bravissima Anna Falchi non sarà però sola alla guida della trasmissione mattutina di Rai 2, accanto a lei ci saranno Salvo Sottile e Umberto Broccoli.

Magalli ha commentato i nuovi arrivi con una punta di sagacia:

“Broccoli è bravo..ora si allargherà sempre di più. Sottile ha detto che avrebbe fatto altro, si vede che non ha trovato nulla di meglio. Anna Falchi? No comment”

Non resta che augurare una buon proseguimento di carriera Giancarlo Magalli e un grande in bocca al lupo ad Anna Falchi e ai co-conduttori per la nuova avventura a “I fatti vostri”!

