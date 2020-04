Lascia lo studio per scappare in bagno, Giancarlo Magalli: ‘Quella scappa a tutti’

Lascia lo studio per scappare in bagno, Giancarlo Magalli: ‘Quella scappa a...

Giancarlo Magalli, imprevisto ai Fatti Vostri con un ospite: “Quella scappa a tutti”, ecco cosa è successo

Da anni oramai, il conduttore entra nelle case degli italiani con il programma mattutino I Fatti Vostri con interviste esclusive e sano divertimento. Nella puntata di ieri, Giancarlo Magalli ha intervista alcuni medici e un paziente di Bergamo guarito dal coronavirus. Ma durante la diretta, si è verificato un piccolo imprevisto: ecco cosa è successo.

Giancarlo Magalli, siparietto divertente

Sono settimane difficile per il nostro Paese che ogni giorno combatte contro questo nemico invisibile: il coronavirus. Nonostante sia un periodo tutt’altro che semplice, giungono anche notizie piene di speranza. Una di queste è stata raccontata durante l’ultima puntata de I Fatti Vostri. Giancarlo Magalli, infatti, ha intervistato alcuni medici che sono riuscita a curare un uomo di Bergamo che, in terapia intensiva, si è poi risvegliato a Palermo. E proprio nel momento in cui, il conduttore ha stabilito il collegamento si è verificato un siparietto esilarante.

Nel dettaglio, il volto della nota trasmissione di RAI Due ha scambiato il medico per il paziente ormai guarito. Il medico ha chiesto a Magalli di rimandare il collegamento perché “il paziente è andato un attimo in bagno”. Immediata la risposta del conduttore: “Ah ma quella scappa a tutti!”.

Il conduttore lascia la tv

In una recente intervista rilasciata a Da noi…a ruota Libera, ,programma condotto da Francesca Fialdini, Giancarlo Magalli ha ammesso di essere pronto a dire addio al piccolo schermo dopo tanti anni di onorato servizio in RAI.

“Fra 4-5 anni vorrei lasciare la tv e godermi la pensione. È un pensiero che ho da un po’ e che non ho mai detto fino ad oggi”

