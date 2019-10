‘Non riesco a coprirlo con una foglia’: dimensioni intime di Giancarlo Magalli imbarazzano Caterina Balivo

Giancarlo Magalli ‘è superdotato’. Il conduttore de ‘I fatti vostri’ imbarazza Caterina Balivo con le sue ‘doti intime’ a Vieni da me

Ospite speciale a Vieni da me durante la puntata del 3 Ottobre, Giancarlo Magalli celebre volto di Rai 2 nel format che per anni ha divertito e interessato il pubblico de ‘I Fatti vostri’.

Il conduttore, si è aperto a numerose confessioni inerenti alla sua carriera professionale, in particolar modo agli screzi con Adriana Volpe, per poi passare ad alcuni dettagli inerenti alla sua vita privata.

Giancarlo Magalli la frecciatina ad Adriana Volpe

Dopo aver aperto una piccola parentesi sul suo passato come animatore, che ha inciso fortemente sulla persona che è oggi, l’intervista di Caterina Balivo si è subito dirottata sui rapporti incrinati tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, sfociate in una querela per diffamazione nei confronti della Volpe. Ecco quanto rivelato in merito oggi a Vieni da me:

‘Non do colpe a nessuno. In tanti anni di carriera però solo con una non sono andato d’accordo. Lo avevo capito quasi subito. Ho avuto anche tanta pazienza’

poi aggiunge e conclude:

‘Ho lavorato per otto anni con una persona con la quale non avevo sintonia. Non è stato facile. Non sarà stato facile neanche per lei’

Magalli Superdotato: ‘La foglia nasconde dopo’

Già Novella 2000 aveva parlato delle ‘doti nascoste‘ del presentatore de i Fatti Vostri, inserendolo nella classifica dei Vip più dotati insieme a Stefano De Martino e Ignazio Moser compagni delle sorelle Rodriguez.

Momenti di forte imbarazzo per la conduttrice, Caterina Balivo, la quale dopo aver tirato fuori una foglia di fico per introdurre l’argomento bollente, ha dovuto ascoltare l’irriverente replica di Giancarlo Magalli che ha prontamente esortato:

‘Questa foglia di fico però è piccola, nasconde poco’

Infondo come si dice nella ‘botte piccola’ c’è il ‘vino buono’.