Giancarlo Magalli lascia la Tv: il condutture svela la sua decisione sull’addio futuro

Da noi… a ruota libera, Giancarlo Magalli pronto a lasciare la televisione: “È un pensiero che ho da un po’…”

Una delle trasmissioni più amate dai telespettatori è, senza alcun dubbio, Da noi… a ruota libera condotto da Francesca Fialdini. La trasmissione, in onda ogni domenica pomeriggio su RAI Uno dopo Domenica In, come sempre regala interviste esclusive su alcuni volti noti della tv. Nella scorsa puntata, la conduttrice ha intervistato Giancarlo Magalli che si è lasciato andare in una confessione sul suo futuro.

Giancarlo Magalli: l’intervista

Nella scorsa puntata, Francesca Fialdini ha ‘accolto’ nel suo studio Giancarlo Magalli. Da anni oramai, il conduttore entra nelle case degli italiani con il programma mattutino I Fatti Vostri con interviste esclusive e sano divertimento. Durante l’intervista, Magalli ha ammesso di essere pronto a dire addio al piccolo schermo dopo tanti anni di onorato servizio in RAI.

Il conduttore ha precisato che è questo addio non avverrà subito ma tra quattro o cinque anni. Nel dettaglio, il suo obiettivo è quello di godersi finalmente la pensione.

Le parole del conduttore

Il 72 enne ha ammesso che da anni pensa di dire addio alla televisione per godersi il meritato riposo dopo così tanto tempo passato sul piccolo schermo. Per la gioia dei suoi fan è ancora presto:

“Fra 4-5 anni vorrei lasciare la tv e godermi la pensione. È un pensiero che ho da un po’ e che non ho mai detto fino ad oggi”

Per approfondire, leggi anche:Giancarlo Magalli rompe il silenzio sulla lite con Adriana Volpe: la decisione del conduttore de I Fatti Vostri