Giampiero De Concilio, chi è il giovane attore di Vivi e lascia vivere?

Chi è Giampiero De Concilio, il giovane attore classe ’99, pluripremiato per le sue interpretazioni, tra i protagonisti di “Vivi e lascia vivere”, in onda dal 23 aprile su Raiuno

Scopriamo insieme tutti i segreti di Giampiero De Concilio, dall’infanzia alla passione per la recitazione, dagli esordi nel mondo della televisione e del teatro, fino ad arrivare all’attuale serie tv di cui è protagonista, “Vivi e lascia vivere”.

Chi è Giampiero De Concilio

Nasce a Napoli nel 1999 e ha quindi 21 anni. Si appassiona al mondo della recitazione durante il liceo e viene scelto per partecipare ad alcuni progetti televisivi del calibro di “Che Dio ci aiuti” con Elena Sofia Ricci e “Mia moglie, mia figlia e due bebè”.

Come riportato da Sologossip, un’altra grande passione dell’attore sarebbe il teatro, dove avrebbe portato in scena spettacoli come Smiley, Patroclo, Achille, La Paranza dei Bambini.

L’attore esordisce anche al cinema nel 2019 con “Un giorno all’improvviso”, per cui riceve il premio Bimbi Belli come Migliore Attore, il premio al Festival delle Cerase come Attore Rivelazione e vari altri tra cui l’Inventa un Film, il Premio Biraghi ai Nastro d’Argento, il Premio “Guglielmo Biraghi”, il Premio Kineo “Diamanti al Cinema Italiano”, il Premio Monty Banks, e il Nuovo Imaie Talent Award alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Nel 2020 è impegnato ancora una volta al fianco di Elena Sofia Ricci nella serie tv intitolata “Vivi e lascia vivere”, in cui interpreta il figlio della protagonista, Laura Ruggero. Il telefilm andrà in onda in prima serata dal 23 aprile su Raiuno.

Vita privata e curiosità

Vista la giovane età e l’estrema riservatezza che contraddistingue l’attore, non si hanno molte informazioni relative alla vita privata di De Concilio.

Possiede un profilo ufficiale su Instagram dove è possibile seguirlo, in quanto abbastanza attivo con gli aggiornamenti.