Giampaolo Morelli, chi è il bravissimo attore italiano?

Chi è Giampaolo Morelli, il noto attore italiano, famoso per impersonare Coliandro ne “L’ispettore Coliandro”, di cui è in uscita il primo lungometraggio da regista

Scopriamo insieme tutti i segreti di Giampaolo Morelli, dall’infanzia alla formazione accademica, dalle pellicole cinematografiche di cui ha fatto parte fino ad arrivare alla vita privata in compagnia della fidanzata e dei figli.

Chi è Giampaolo Morelli

Nasce a Napoli, il 25 novembre del 1974, sotto il segno zodiacale del Sagittario.

Dopo il diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo San Tommaso d’Aquino di Napoli, all’università si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza. Si trasferisce poi in Psicologia e, come rivelato da Wikipedia, nel frattempo lavora nel mondo dello spettacolo napoletano, facendo cabaret e teatro, ed esibendosi anche come prestigiatore.

Dopo aver abbandonato gli studi, sceglie di trasferirsi a Roma per dedicarsi all’attività di attore.

Tra i film in cui l’attore compare vi sono South Kensington di Carlo Vanzina (2001), Paz! per la regia di Renato De Maria (2002), Dillo con parole mie diretto da Daniele Luchetti (2003), Amatemi per la regia di Renato De Maria (2003) e molti altri.

Dal 2006 interpreta Coliandro nella serie tv italiana L’ispettore Coliandro, fiction che lo ha reso noto al grande pubblico televisivo. Nel 2020 esce su Sky cinema premiere il suo primo lungometraggio da regista, 7 ore per farti innamorare, film con Morelli e Serena Rossi.

Chi è la fidanzata

Come messo in evidenza da Viagginews, Morelli avrebbe in corso una relazione sentimentalmente con Gloria Bellicchi, Miss Italia 1998 e ultima rappresentante italiana a una finale di Miss Universo.

I due starebbero insieme dal 2009, da ben 11 anni. Dalla relazione tra i due sono nati due figli, Gianmarco Morelli, il 14 agosto del 2013, e Pier Maria Morelli, venuto al mondo, invece, nel 2016. Gloria e Giampaolo hanno persino recitato insieme in una puntata de “L’ispettore Coliandro”.