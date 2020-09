Giallo a Pisa, trovato un cadavere sull’argine dell’Arno: coltellate sul corpo

Il corpo senza vita si trovava a pochi passi dall’argine dell’Arno. Sprovvisto di documenti e cellulare, la vittima non è ancora stata identificata.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno notato il cadavere ed hanno allertato i soccorsi. Sull’ipotesi dell’omicidio non sembrano esserci dubbi.

Cadavere sull’argine dell’Arno

È giallo a Pisa, nel comune di Castelfranco Di Sotto. Come riferisce anche l’Adnkronos, il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto lungo l’argine dell’Arno.

La vittima, sulla 40ina e con indosso una tuta, non è stata ancora identificata. A lanciare l’allarme sono stati alcuni persone che stavano facendo jogging, quando hanno notato il corpo senza vita ed hanno allertato i soccorsi.

La vittima era sprovvista di documenti e telefono cellulare. Presentava diverse ferite alla gola, presumibilmente inferte con un coltello.

Le ipotesi sulle quali stanno indagando gli inquirenti sono varie: in primis quella di una rapina finita male. L’abbigliamento sportivo della vittima fa pensare, infatti, che fosse lì come tanti per una corsa e potrebbe essere stato sorpreso alle spalle dall’assassino.

Indagini per omicidio

I carabinieri stanno indagando per omicidio. Ascoltate le persone che abitualmente fanno attività sportiva in zona, anche se, finora, non sarebbero arrivate segnalazioni di anomalie o movimenti strani nella zona del ritrovamento.

Intanto, è stato disposto l’esame autoptico sul corpo della vittima, per chiarire le cause del decesso, su cui, da un primo riscontro, non sembrano esserci particolari dubbi.