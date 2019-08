Giallo a Livorno, trovato un cadavere avvolto nel sacco a pelo: chi è questa donna?

Un vero e proprio giallo a Livorno, dove il cadavere di una donna è stato trovato avvolto in un sacco a pelo. Chi è la vittima in questione?

Una scoperta che fa scattare un giallo a Livorno, dove il cadavere di una donna è stato trovato avvolto in un sacco a pelo. Ecco i dettagli.

Il ritrovamente del cadavere a Livorno

Ci troviamo a Riotorto sulla vecchia Aurelia, dove è avvenuto un incidente tra due auto. Proprio mentre gli addetti erano intenti a pulire la strada dai rifiuti, notano questo sacco a pelo immerso nella vegetazione con all’interno il cadavere di una donna.

Immediata l’allerta ai militari che hanno raggiunto questa zona difficile da trovare e molto poco frequentata.

Le prime indiscrezioni sul cadavere della donna

I militari sono prontamente intervenuti sul posto, notando e confermando la presenza di un cadavere avvolto in un sacco a pelo – quasi certamente di una donna.

Uno stato di decomposizione, dove il medico legale ha potuto stabilire si tratti di un decesso di circa una settimana fa – di un soggetto non giovane e con alcun segno evidente di violenza.

Ora sarà compito del patologo analizzare il corpo per verificare la causa della morte e cercare di risalire alle sue generalità – magari attraverso il database delle persone scomparse o altri dettagli importanti.

Per ora non trapelano informazioni aggiuntive, ma la modalità di scoperta e il luogo fa pensare a qualcuno che si è voluto sbarazzare del cadavere. Non ci resta che aspettare ciò che dirà il medico legale e gli investigatori, in merito a questo caso macabro e particolare.