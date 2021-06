Giada Arena, chi è l’attrice di Don Matteo: dal Teatro alle Serie Tv

In Don Matteo veste i panni della figlia del Maresciallo Cecchini, ma chi è fuori dal set Giada Arena? Ecco tutto sull’amata attrice, vita privata, carriera e curiosità.

Una bambina prodigio, Giada Arena è divenuta popolar sul piccolo schermo quando aveva solo 4 anni, fino ad acquisire la popolarità vestendo i panni di Assuntina Cecchini nella fortunatissima serie di Rai 1 con Terence Hill.

Chi è l’attrice fuori dal set di Don Matteo

Giada Arena nasce a Roma il 1 Febbraio del 1993, sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Esordisce sul piccolo schermo all’età di soli 4 anni prendendo parte a trasmissioni come ”Bravo Bravissimo” e ”Domenica In”, dimostrando già di essere nata per stare dinanzi alle telecamere.

Nonostante la sua vita impegnata tra teatro e set cinematografici, non ha trascurato gli studi conseguendo presso l’Università ”La Sapienza di Roma” la Laurea in Comunicazione d’impresa.

Molto attiva sui social, dove conta oltre 3mila followers, è una ”creative writer” per ”We are social it” una nota socially-led creative agency, la quale sviluppa ”idee creative insieme a brand che […] guardano al futuro”, e per ”Netflixit”.

Giada Arena, la carriera della bimba prodigio

Come prima accennato ha esordito sul piccolo schermo all’età di 4 anni, vincendo con le sue portentose imitazioni il titolo di ”Miss Simpatia” al concorso nazionale “Miss & Mister Baby”, un talento sfoggiato anche in trasmissioni di rilievo quali, “Bravo bravissimo” e “Domenica In”.

La popolarità assoluta arriva qualche anno più tardi, quando nel 2001 recita al fianco del grande Nino Frassica, nelle vesti della secondogenita del Maresciallo Cecchini in Don Matteo, personaggio che ha interpretato per ben 8 stagioni.

Nel 2006 esordisce in teatro con ”La vera storia di Checco e Nina” e ”Si fa presto a dire serenata” con la regia di Luigi Galdiero (2006); mentre nel 2008 ha l’opportunità di condividere il palco con il celeberrimo attore romano, Alfiero Alfieri nella commedia ”Tre Donne anzi, quattro!”.