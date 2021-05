Lato B naturale? Una fesseria. Dopo le insinuazioni lanciate ad Akash Kumar dalla sua poltroncina di Pomeriggio Cinque, il medico estetico dei vip Giacomo Urtis va all’attacco di un altro protagonista de L’Isola dei Famosi: Manuela Ferrera.

Dall’alto del suo profilo Instagram, il quarantatreenne sardo si mostra irremovibile e getta ombre sulle dichiarazioni di Manuela Ferrera. Ipotizza, anzi spaccia come certezza, che dietro al suo proporzionato lato B si celi il magistrale lavoro di un chirurgo estetico:

“Manuela Ferrera è una bellissima ragazza, ma il gluteo non può essere tutta farina del suo sacco. Solo con lo squat un gluteo così non ti viene. Non arrabbiarti se ti dico che quel gluteo non è proprio tutto tuo, secondo me”