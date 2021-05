Giacomo Czerny, confessione choc: “Parlavo di sesso con Tinì”

Ecco cosa ha rivelato l’ex tronista di Uomini e Donne. Una confessione che ha letteralmente spiazzato i fan.

Giacomo Czerny è giustamente al centro dell’attenzione dei media dopo aver scelto Martina Grado a Uomini e donne.

In tanti gli pongono domande su Instagram. A una di queste ha risposto in maniera piuttosto spiazzante.

Il ritorno di Giacomo sul web

Dopo tanti mesi di assenza, il tronista Giacomo è tornato a prendere possesso dei suoi social.

Per molto tempo, infatti, il ragazzo non ha avuto accesso alla sua pagina Instagram, vista la partecipazione alla trasmissione di Maria De Filippi.

Giacomo è stato uno dei tronisti più amati di Uomini e donne e ha raggiunto l’ apice del suo successo quando ha scelto Martina, la corteggiatrice con la quale ora sta vivendo una bellissima storia d’amore.

Una dichiarazione di qualche ora fa, però, ha a dir poco sconvolto i fan.

Giacomo confessa: “Parlavo di sesso con Tinì”

Poche ore fa, l’ex tronista Giacomo ha pubblicato il box delle domande sulle storie di Instagram.

ne hanno approfittato in tantissimi tra gli utenti che lo seguono, per chiedergli come procede alla storia con Martina e di rispondere a qualche piccola curiosità.

A Giacomo è stato chiesto anche di cosa parlasse con una delle opinioniste di Uomini e donne: stiamo parlando di Tinì.

Giacomo ha risposto in maniera davvero inaspettata, rivelando di aver parlato spesso e volentieri di sesso con Tinì.

Chissà se si tratta della verità o se è soltanto una provocazione.