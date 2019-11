Giacomo Clarke scomparso da giorni: trovato morto in una scarpata

Finite le speranze della famiglia di Giacomo Clarke: dopo due giorni di ricerche è stato ritrovato morto in una scarpata del Senese

L’allarme per la scomparsa di Giacomo Clarke era scattato subito martedì e le ricerche del 22enne sono andate avanti incessanti fino al triste ritrovamento del cadavere in una scarpata assieme all’auto del ragazzo.

La scomparsa di Giacomo Clarke

Il cellulare di Giacomo Clarke, ragazzo italo inglese di appena 22 anni risultava spnto già dalla mattina di lunedì.

I familiari hanno iniziato ad insospettirsi quando a pranzo non è arivato nell’agriturismo di famiglia come previsto e la denuncia dopo che lo zio ha avvisato la madre, è stata presentata come d norma 24 ore dopo.

Da martedì dunque sono scattate le ricerche del ragazzo e l’appello della madre è stato accorato fin da subito:

“Siamo molto preoccupati. Ho visto mio figlio l’ultima volta alle 9.30 di quella mattina. Era tranquillo e sereno e si stava preparando per partire”

La madre ha confermato che alle 9.56 il ragazzo avrebbe inviato un messaggio alla fidanzata in Inghilterra, poi il buio.

Anche il Consolato inglese a Firenze è stato avvisato e coinvolto nelle ricerche, fino alla triste notizia odierna.

Il ritrovamento del corpo ed i primi rilievi degli inquirenti

E’ notizia di oggi purtroppo, come riporta anche today, la fine delle ricerche di Giacomo Clarke: il ragazzo è stato ritrovato morto poco distante dall’agriturismo di famiglia a Montesigliano in provincia di Siena.

L’auto del ragazzo infatti, una Lancia Ypsilon grigia, è stata ritrovata in una scarpata sotto la provinciale 99, al bivio tra Orgia e Montestigliano.

Dai primi rilevamenti si ipotizza dunque un incidente stradale mentre il ragazzo intorno alle 11 di lunedì si recava da Firenze verso l’agriturismo della famiglia nel Senese.

Grande è il cordoglio di tutta la comunità e dei conoscenti che si stringono alla famigia con messaggi di affetto sui social network.