Ghost, curiosità sul film cult di Patrick Swayze e Demi Moore

Sai tutto su Ghost? Scopriamo insieme alcune curiosità sul film e quando andrà in onda in tv la pellicola con Patrick Swayze e Demi Moore

Approfondiamo alcune curiosità Ghost relative al film del 1990 diretto da Jerry Zucker!

Il successo di Ghost

Ghost – Fantasma (Ghost) è un film del 1990 diretto da Jerry Zucker e interpretato da Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg.

La pellicola ottiene un enorme successo e vince 2 Oscar: uno per la miglior sceneggiatura originale a Bruce Joel Rubin e l’altro per la miglior attrice non protagonista a Whoopi Goldberg.

Il film, oggi considerato un vero e proprio cult, verrà riproposto oggi, 6 luglio 2020, su Canale Nove alle 21.25. A tal proposito, ecco alcune curiosità riguardanti il film!

Alcune curiosità sul film

La scelta di Whoopi Goldberg

L’attrice viene scelta dal regista per il ruolo di Oda Mae grazie all’intervento di Patrick Swayze, che era un suo fan accanito. La Goldberg riesce a vincere l’Oscar alla Miglior Attrice non protagonista e un Golden Globe.

La scena dei vasi

Una delle scene più celebri di Ghost è quella in cui i due protagonisti realizzano un vaso e finiscono per fare l’amore. La parodia di questo frammento è presente nel film “Una pallottola spuntata 1 e 1/2″ di David Zucker, fratello del regista.

Il musical

Nel 2013 è stata prodotta la versione italiana teatrale di “Ghost – il Musical”, basato sull’omonimo film. Il musical è stato scritto dallo sceneggiatore Bruce Joel Rubin, in collaborazione con Dave Stewart e Glen Ballard.

Il doppiaggio

Nella versione italiana del film, gli attori Patrick Swayze e Demi Moore, che interpretano i personaggi di Sam e Molly, sono doppiati da Mario Cordova e Roberta Paladini. Cordova ha prestato la voce a artisti come Richard Gere, Bruce Willis e Mickey Rourke, mentre la Paladini a Sandra Bullock, Jodie Foster e Renee Zellweger.