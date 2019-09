Allerta ghiacciaio Planpincieux: scivola 40 centimetri ogni giorno

Si lancia l’allerta per il ghiacciaio Planpincieux, che secondo il radar scivola 40 centimetri al giorno. Il Comune di Courmayeur avvisa del pericolo

Il ghiacciaio Planpincieux si trova sul Monte Bianco. Questo ghiacciaio si è sempre mosso, ma in questi ultimi tempi si ha avuto un incremento preoccupante di questi movimenti, arrivando a minacciare il comune di Courmayeur.

Il comune però calma le acque dicendo che nel caso di crollo di una parte del ghiacciaio, la zona abitata dovrebbe essere al sicuro, dato che la parte che verrebbe colpita dovrebbe essere solo la strada.

Il radar per l’analisi del movimento del ghiaccio

Per monitorare la situazione, si è deciso di ricorrere all’uso di un radar che registra anche il minimo spostamento del ghiacciaio. Secondo i dati che questo strumento ha fornito, il ghiacciaio di Planpincieux che è sul massiccio del Monte Bianco, ha un’alta velocità di spostamento arrivando ad un movimento della massa di 35-40 centimetri al giorno.

A darci questa notizia è stato l’assessore al territorio della Valle d’Aosta, Stefano Borrello in un comunicato stampa dicendo

“Tra oggi e domani si andrà a rifinire la taratura del sistema, che viene utilizzato dalla Regione già da una decina d’anni, per poi aumentare il livello di analisi con una precisione maggiore”

Le possibili conseguenze dello spostamento del ghiacciaio Planpincieux

I tecnici della Fondazione Montagna sicura hanno analizzato la situazione, anche alla luce dei dati del radar. Lo scenario peggiore è il crollo totale del ghiacciaio. Un crollo

“andrebbe ad interessare una porzione di strada comunale, nella Val Ferret che è quella attualmente chiusa e per la quale sono state emanante le ordinanze”

La val Ferret si trova all’incirca 700 metri.

Quest’ipotesi è stata resa nota in una nota del Comune di Courmayeur, che provvede anche a denunciare la circolazione di molte notizie false e troppo allarmanti. Quella più persistente vedeva un coinvolgimento dell’intera Val Ferret, cosa che abiamo visto non essere vera

“La restante parte del territorio della Val Ferret non è coinvolta e anche nella vallata le attività ricettive sono aperte”

Nel frattempo si è aperto un bypass per la strada comunale Val Ferret, in modo da tutelare i residenti e titolari delle attività dato che sarà per loro possibile transitare tranquillamente.