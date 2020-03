Il ghiacciaio più profondo del pianeta si sta sciogliendo, il tutto documentato dalle foto e dalle rilevazioni della NASA.

Il ghiacciaio più profondo del mondo noto col nome di ghiacciaio Denman, si trova in Antartide orientale e si sta inesorabilmente sciogliendo. A lanciare l’allarme è la NASA, che ha documentato tutto tramite foto e rilevazioni varie. Se si sciogliesse completamente questo ghiacciaio, i mari s’innalzerebbe di circa 1,5 metri.

Il ghiacciaio Denman

Il protagonista di questa notizia è molto simile ad un canyon di ghiaccio, anche se a causa del riscaldamento globale rischia di sparire. Il ghiacciaio contiene circa la metà del ghiaccio presente in tutto l’Antartide occidentale. La maggior parte del ghiacciaio si è sciolta, si parla di circa 270 miliardi di tonnellate di questo materiale.

Come detto a dare l’allarme è la NASA, in particolare il suo team del Jet Propulsion Laboratory (JPL) in collaborazione con l’Università della California a Irvine. La ricerca la possiamo leggere sulla rivista Geophysical Research Letters e nasce da un’analisi dei dati rilevati dai satelliti che aderiscono al programma italiano Cosmo-SkyMed. Essi partono dal 1996 al 2018, che all’inizio delle rilevazioni si estende in profondità per 3.500 metri sotto il livello del mare.

Ad erodere e a far sciogliere il ghiaccio è l’acqua oceanica che sta diventando sempre più calda. Il ghiaccio si è ritirato di ben 5,4 chilometri. Il ghiacciaio più profondo dell’Antartide non è stabile come si credeva in passato. La parte occidentale non è protetta come quella orientale. Esiste infatti, una depressione stretta, che permette all’acqua di ghermire il ghiaccio.

Gli studiosi non possono dare una tempistica del possibile scioglimento, ma a quanto dice Virginia Brancato, del Jet Propulsion Laboratory della Nasa, ai microfoni della BBC: