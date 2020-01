Ghiacciai, allarme per la loro scomparsa: che cosa sta succedendo?

I ghiacciai che in molte aree del mondo garantiscono i rifornimenti d’acqua nelle stagioni secche, rischiano di scomparire. In questo modo circa 1,9 miliardi di persone perderebbe l’accesso all’acqua

Esistono ampie zone del mondo che sono prive di falde acquifere e le persone che le abitano, possono fare affidamento all’acqua fornita dai ghiacciai. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Nature, sono 78 le aree del mondo con le caratteristiche appena descritte. Le persone che le abitano si affidano alle acque che provengono dai ghiacciai, ma il cambiamento climatico se non fermato farà cessare questo ciclo per sempre.

L’Asia al centro di quest’emergenza

In Asia il bacino idrico alimentato per lo più dall’acqua dei ghiacciai dell’Himalaya, è sicuramente quello del fiume Indo. Quest’enorme fiume porta acqua a più di 200 milioni di persone che abitano in Cina, India, Afghanistan e Pakistan.

Col tempo la portata di questo fiume si sta riducendo a causa dei cambiamenti climatici e la fortissima richiesta d’acqua potabile per la popolazione , industria ed agricoltura. Questo porta a forti tensioni a livello politico, che potrebbe anche sfociare in qualche crisi come paventato da molti analisti oltre trent’anni fa. In zone dove il diritto all’acqua è ancora un’utopia, basta poco a scatenare tensioni e conflitti.

Un altro esempio di cui vi abbiamo parlato è il lago d’Aral che è quasi scomparso. Esso era alimentato da fiumi d’origine glaciale l’ Amu Darya e il Syr Darya in Asia Centrale. Dopo deviazioni sovietiche, crescita della domanda per poter coltivare, la portata dei fiumi si sta riducendo sempre più e il lago d’Aral è quasi al collasso, anche se abbiamo qualche segnale positivo grazie alle politiche di conservazione adottate in extremis.

Abbiamo problemi simili anche in Europa: per esempio il nostro Po potrebbe vivere problemi simili, ma ogni continente ad eccezione dell’Africa, vive questo problema. Il continente nero ha ghiacciai esigui e comunque vive da sempre il problema della siccità.