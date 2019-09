Ghi: i 3 benefici per la salute del burro chiarificato

Il ghi è uno di quei supercibi speciali che ti danno il meglio di entrambi i mondi: è profondamente rigenerante, potenzia la salute e ha un sapore fuori dal comune.

Non dovrebbe sorprendere che sia stato venerato come cibo prezioso in India per migliaia di anni. In effetti, molti professionisti ayurvedici considerano il ghee un tonico salutare così elevato che spesso viene raccomandato, a piccole dosi, come il primo alimento da dare a un neonato, anche prima del latte materno.

Nutre e protegge il cervello

Poche persone si rendono conto che il grasso saturo è essenziale per una corretta salute del cervello e il ghi è una delle fonti più alte e più salutari di grassi saturi disponibili.

Per cominciare, i neuroni e le fibre nervose nel cervello sono in gran parte ricoperti di guaina mielinica, che, avete indovinato, è in gran parte composta da grassi saturi come quelli trovati nel burro chiarificato.

La guaina mielinica aiuta i neuroni, gli assoni e le cellule nervose a sparare e comunicare correttamente, cosa che non possono fare quando nella nostra dieta mancano grassi saturi di alta qualità.

Inoltre, il grasso saturo è un elemento fondamentale per le cellule cerebrali ed è certamente interessante considerare che una delle fonti più ricche di grasso saturo in natura è il latte materno umano, mostrando chiaramente il suo ruolo nello sviluppo di un cervello sano.

l ghi è anche ricco di colesterolo, un altro nutriente di vitale importanza per il cervello che è stato erroneamente demonizzato dai media per anni.

Guarisce e ripara la digestione e il tratto digestivo

Quando si tratta di guarire e migliorare la digestione, ci sono poche sostanze al mondo potenti come il ghee per una serie di ragioni.

Il primo è che il ghee è una delle fonti più ricche di natura di butirrato (acido butirrico), un acido grasso a catena corta che provoca la proliferazione delle cellule della parete intestinale, il che significa che provoca essenzialmente la crescita e la riparazione di nuovi tessuti nel tratto digestivo.

Ciò ha una serie di vantaggi, tra cui la protezione contro il cancro del colon, la riparazione della sindrome dell’intestino permeabile, IBS, ulcere, colite ulcerosa e morbo di Crohn.

Tossine, glutine, antibiotici e altri allergeni e inquinanti entrano nel nostro tratto digestivo attraverso il nostro cibo e le nostre medicine e possono danneggiare il rivestimento intestinale nel tempo, causando cicatrici e buchi nella parete intestinale. L’acido butryic nel ghee (se consumato regolarmente) funziona per invertire questo danno e ripristinare un colon sano calmando e riducendo l’infiammazione nel tratto digestivo e guarendo le ferite nel rivestimento del muco dello stomaco e dell’intestino.

Ricco di vitamine, minerali e nutrienti essenziali e salutari

Oltre a tutti i suoi benefici medicinali, il ghi è anche ricco di alcuni nutrienti essenziali più difficili da ottenere:

Vitamina A

A differenza della maggior parte degli alimenti, la vitamina A nel ghi è in forma di retinolo, il che significa che è nella forma più biocompatibile per il corpo umano. La maggior parte della vitamina A nella nostra dieta proviene dal beta-carotene, che richiede al corpo di convertirlo in retinolo prima che possa essere utilizzato.

Tuttavia, non tutti convertono il beta-carotene in forma di retinolo nel modo più efficiente e alcune persone corrono il rischio di carenze di vitamina A da lievi a moderate se non c’è abbastanza vitamina A in forma di retinolo nelle loro diete. La vitamina A è importante per gli occhi, la pelle, i capelli e la salute immunitaria, tra le altre cose.

Vitamina E

Ghee contiene elevate quantità di vitamina E, uno dei più potenti e importanti antiossidanti nel corpo umano.

Vitamina K2

Essenziale per ossa e cuore sani, la vitamina K2 può essere difficile da ottenere, in quanto è piuttosto rara nella maggior parte degli alimenti, ma il burro chiarificato ne è ricco.

Livelli adeguati di vitamina K2 aiutano a proteggere dalla carie, a sostenere la corretta crescita e sviluppo delle ossa e a proteggere dalla calcificazione delle arterie, nota anche come aterosclerosi.

Acidi grassi Omega-3 e Omega-9

Finché proviene da mucche allevate ad erba, il burro chiarificato contiene acidi grassi omega-3 e omega-9, che svolgono una serie di ruoli vitali nel corpo umano e sono particolarmente importanti per l’umore e la salute del cervello, tra le altre cose.