Chi è Ghali, il noto rapper milanese di origini tunisine, che torna nella scena rap con il nuovo album intitolato DNA e disponibile dal 20 febbraio 2020

Scopriamo tutti i segreti di Ghali, dall’infanzia travagliata agli esordi nel mondo discografico, dal bullismo di cui è stato vittima fino al rapporto speciale con la madre.

Chi è Ghali

Nato a Milano il 21 maggio del 1993 sotto al segno zodiacale dei Gemelli. Inizia a fare rap da giovanissimo: già dall’età di 11 anni registrava le sue canzoni in cameretta.

La sua passione per il rap e per la scrittura di canzoni lo ha reso spesso incompreso dai suoi coetanei: ha dichiarato di essere stato spesso vittima di bullismo, esperienza che però lo ha fortificato e spinto a lottare sempre di più.

Attivo dal 2011 sulla scena rap, tra i singoli di maggior successo compaiono Ninna Nanna, Pizza Kebab, Cara Italia, Happy Days, I love you e Boogieman.

Nel 2020 esce DNA, il nuovo album di Ghali, pubblicato per Sto Records/Warner Music, disponibile dal 20 febbraio.

Tutte le curiosità sul rapper

Il padre tunisino di Ghali è finito in carcere quando lui era solo un bambino, mentre la madre, tunisina anche lei, lo ha cresciuto completamente da sola.

La madre all’età di 38 anni ha scoperto di essere malata di cancro, ma fortunatamente è riuscita a superare lo scoglio. Ghali e la mamma hanno un rapporto davvero speciale: fino ai 23 anni del giovane hanno dormito nella stessa stanza, sullo stesso letto, l’uno al fianco dell’altra.

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Ghali, non si hanno molte notizie per via della sua estrema riservatezza. All’inizio del 2019 è stato avvistato con Mariacarla Boscono, rinomata top model, ma i due non hanno mai confermato la loro storia d’amore.

La Boscono ha 13 anni in più del rapper milanese e una figlia, Marialucas, nata nel 2012.