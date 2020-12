“Sei una sfascia-famiglie!”. Giulia Salemi, urla e insulti dai fan della Gregoraci

Urla e insulti col megafono fuori la casa del GF Vip. La protesta dei fan di Elisabetta Gregoraci, irrequieti e facinorosi, arriva a Cinecittà e travolge rovinosamente Giulia Salemi.

Per Giulia Salemi non è necessario attendere l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5 per ascoltare i primi insulti e mortificazioni dei fan di Elisabetta Gregoraci. “Sei una sfascia-famiglie!”, come riporta Fanpage, è stata una delle accuse più gettonate fuori dalle mura del GF Vip.

GF Vip 5, fan in rivolta contro Giulia Salemi

Martedì 22 dicembre un presunto gruppo di supporters di Elisabetta Gregoraci, abbastanza rumoroso da farsi sentire dai concorrenti del reality show, ha tirato fuori il peggio di sé ricoprendo di insulti Giulia Salemi. L’ “insultometro” è salito a picchi altissimi quando è stata pronunciata una frase tanto umiliante quando offensiva:

“Giulia sei una sfascia coppie!”

Rea di aver instaurato un rapporto d’amicizia con l’ex velino di Striscia La Notizia, Giulia Salemi ha dovuto subire l’ira funesta dei Gregorelli, ossia i fan di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. A giudicare dagli improperi, i sostenitori dei due “amici speciali” non approvano la nascente relazione tra Pierpaolo e Giulia.

Per replicare alle invettive e difendere la Salemi, Pretelli ha preso in mano la situazione e ha gridato a pieni polmoni:

“Qui non c’è nessuna coppia e non c’è nessuna sfascia coppie!!”

Una risposta secca e coincisa. Pierpaolo ha ribadito, ancora una volta, di non essere legato sentimentalmente ad Elisabetta Gregoraci. Al suo orizzonte, infatti, non si profila alcun futuro di coppia con la showgirl.

Ho appena sentito le urla contro Giulia da fuori…ma bastaaa!!!

La Gregoraci non se lo fila di striscio Pierpaolo ancora non l’avete capito?

Che lui tirasse un po’ fuori le palle piuttosto #GFVIP — G🎀 (@_imdrunk__) December 22, 2020