GFVip, spunta importante progetto per Dayane dopo la finale: lo SPOILER di un vip

GFVip, spunta importante progetto per Dayane dopo la finale: lo SPOILER di...

Stasera ci sarà la finalissima del Grande Fratello Vip ma già trapelano novità sul percorso di alcuni dei vip in gara!

Siamo ormai alle battute finali del reality dei record e nella serata del 1 marzo si eleggerà il vincitore assoluto dell’edizione 2021.

La modella brasilana Dayane Mello è tra le super favorite per la vittoria e spunta uno spoiler su un possibile progetto futuro per lei.

A svelarlo un vip molto amato, Cristiano Malgioglio: ecco l’incredibile spoiler su cosa accadrà dopo la finale del GFVip!

GFVip puntata finale: ospiti ed ultimi brividi con le votazioni!

Il format che ha fatto la storia dei reality nella sua versione Vip è arrivato alla puntata finale dell’edizione più controversa e seguita di tutte.

Il Grande Fratello Vip sotto la conduzione di Alfonso Signorini ha raggiunto una serie di record impensabili, primo dei quali quello che riguarda il numero di puntate.

L’edizione 2021 è iniziato infatti lo scorso 14 settembre e terminerà stasera 1 marzo dopo ben cinque mesi e mezzo di programmazione ininterrotta.

Le due puntate settimanali hanno sempre raggiunto ottimi punti di share e sui social le polemiche hanno contribuito ad aumentare la curiosità verso il programma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Ecco i cinque finalisti, tra loro ci sarà il vincitore del montepremi da capogiro (100 mila euro):

Stefania Orlando

Pierpaolo Pretelli

Dayane Mello

Tommaso Zorzi

Andrea Zelletta

In apertura di serata vi sarà il responso del televoto eliminatorio tra Zorzi e Zelletta: solo uno dei due volerà verso la finalissima. Alcuni rumors sui social e tra le agenzie di pronostici danno la Mello come probabile vincitrice smentendo più volte le accuse di complottismo o favoritismi per la modella brasiliana.

Molte saranno le sorprese stasera: in studio assieme agli altri ex concorrenti ci sarà di sicuro Cristiano Malgioglio e molti si chiedono se l’esilarante scambio di “dispetti” con Signorini proseguirà. Di sicuro il cantante ha annunciato una puntata ricca di sorprese!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Malgioglio (@cristianomalgioglioreal)

Dayane dopo il GFVip: un nuovo progetto in arrivo?

Le porte della casa di Cinecittà non si sono ancora spalancate dunque, e già si parla di alcuni spoiler che riguardano i progetti dei concorrenti del reality una volta usciti.

L’amata ed odiata Dayane Mello ad esempio è la protagonista di uno spoiler svelato proprio da Cristiano Malgioglio nelle scorse ore.

Il cantautore ha svelato di avere in cantiere un progetto a cui tiene molto e che comprende la partecipazione della modella brasiliana. Si tratta di un nuovissimo singolo, intitolato “Y lo latino” e sarà un omaggio proprio alla terra natìa della Mello, l’America Latina, che ha da tempo consacrato Malgioglio come star amatissima.

Su Dayane Cristiano ha speso più volte parole molto belle, definendola “una bellezza mozzafiato” e decretando il suo punto di vista proprio sulla possibile vittoria al GFVip, come riporta Libero Quotidiano.

“La vera vincitrice é lei”

Sarà dunque confermato il pronostico sul vincitore del GFVip? Di sicuro la bella Dayane Mello ha mostrato grande forza di carattere durante la permanenza nel reality anche di fronte ad un evento tragico come la perdita del fratello Lucas. Di sicuro i suoi progetti futuri saranno molti ed importanti, a prescindere dalla vittoria o meno di stasera.

Non resta che sintonizzarsi su Canale 5 questa sera 1 marzo a partire dalle 21.30 per scoprire chi vincerà questa edizione del Grande Fratello Vip!