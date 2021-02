GF Vip, Francesco Oppini non trattiene la gioia ed esulta euforico per...

Mentre in tutta italia i fan di Giulia Salemi piangono la sua uscita dal reality show Grande Fratello Vip 5, Francesco Oppini ha di che festeggiare.

Gioia e gaudio a casa Oppini. Venerdì 19 Febbraio il figlio di Alba Parietti segue la quarantunesima puntata del GF Vip 5 e non trattiene l’entusiasmo: esulta euforico, canta vittoria e improvvisa Instagram stories davanti il suo tv color 55″.

GF Vip 5, Giulia Salemi eliminata: Francesco Oppini al settimo cielo

Mentre in tutta italia i fan di Giulia Salemi si disperano per la sua uscita dalla casa di Cinecittà, Francesco Oppini ha l’ardire di festeggiare. Quando il conduttore ha annunciato la vittoria di Stefania Orlando, che ha battuto Giulia Salemi con il 53% delle preferenze, Oppini ha postato una serie di Instagram stories in cui gongolava ed esultava per l’uscita della sua ex coinquilina.

L’ex concorrente del GF Vip 5 non si cura di apparire insensibile agli occhi dei fan e supporta a spada tratta l’amica Stefania Orlando, cavalcando l’onda della sua ascesa verso la finale di lunedì 1 marzo 2021.

Oppini esulta, i fan di Giulia Salemi insorgono

I supporters di Giulia Salemi, fortemente indignati per la reazione eccessiva e indelicata di Francesco Oppini, si sono riversati in massa sul suo profilo Instagram per togliersi un sassolone dalla scarpa e redarguirlo.

Francesco Oppini non è altro che uno sfigato che senza la visibilità degli altri concorrenti del #gfvip nella vita non vale niente #prelemi — #graziegiulia (@tu_manchi) February 20, 2021

Un consiglio: NON DATE SPAZIO AD OPPINI. Vuole attaccare Giulia da un po’,quindi ignoratelo!😉#prelemi — Jade (@spg_22) February 20, 2021